Поручил повысить готовность к рискам заражения коронавирусом в новогодний период губернатор Андрей Травников

Глава региона отметил, что с возобновлением в первых числах января работы многих коммерческих предприятий повышается риск техногенных пожаров на производственных и коммерческих объектах, в связи с чем необходимо обратить внимание на это ситуацию.

Глава региона отметил, что с возобновлением в первых числах января работы многих коммерческих предприятий повышается риск техногенных пожаров

Губернатор Андрей Травников обратил внимание глав муниципалитетов и профильных подразделений и служб на обеспечение безопасности жителей региона в период новогодних праздников.

«Нельзя обойти главную проблему, с которой мы столкнулись в 2020 году – это COVID-19. Как мы и анонсировали, ситуация стабилизирована. Думаю, что мы достаточно ровно, без вспышек заболеваемости, и по COVID, и по ОРВИ, пройдем предстоящие праздничные дни. Тем не менее, понимая, что жители Новосибирской области, жители крупных городов активно будут ездить в гости, нельзя исключать возможный завоз инфекции в отдаленные населенные пункты. Просьба за этим следить, мониторить ситуацию. Думаю, что все обойдется, тем не менее, просьба иметь подготовленные проекты решений, в том числе по введению карантина в отдельных населенных пунктах, если это потребуется. Надеюсь, что этого не потребуется, то тем не менее такой вариант действий нами должен быть продуман.

Напомню о традиционных рисках зимы и особенно новогодних каникул – рисках возникновения пожаров, в том числе в жилом секторе. В морозную погоду возможны нарушения при эксплуатации печей, электропроводки. Просьба наработки, которые мы за последние три года с вами сделали по инструктажу, обследованию, в первую очередь, жилищ семей с детьми, одиноких пожилых людей, эту работу не ослаблять, помогать соседям избежать трагедии», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Глава региона отметил, что с возобновлением в первых числах января работы многих коммерческих предприятий повышается риск техногенных пожаров на производственных и коммерческих объектах, в связи с чем необходимо обратить внимание на это ситуацию. Также необходимо организовать мониторинг состояния зданий тех бюджетных учреждений, которые будут находится на каникулах – в первую очередь это школы, детские сады.

В завершении совещания, Губернатор пожелал его участникам, чтобы первые дни 2021 года прошли штатно, спокойно, без инцидентов и происшествий, а весь 2021 год прошел лучше, чем 2020 год. «Чтобы он побыстрее унес пандемию коронавируса, и мы могли спокойно заниматься текущими вопросами и вопросами развития», – подчеркнул Андрей Травников.

Источник: Правительство НСО