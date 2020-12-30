Реальную смертность от коронаируса назвала Голикова: Число гораздо больше официальной статистики

Вице-премьер отметила, что цифра в последующие месяцы может "несколько корректироваться", так как каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий.

По данным вице-премьера, еще в 45 109 случаях коронавирус повлиял на летальный исход

Почти 71 тыс. россиян умерли из-за коронавируса с начала пандемии, еще более 45 тыс. человек с положительным тестом на ковид умерли по другим причинам. Об этом заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"70 921 умерший - это умерший исключительно от причины смертности "ковид", он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению. Еще 45 109 - смертность от других причин, не ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид", - сказала Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".

Вице-премьер отметила, что цифра в последующие месяцы может "несколько корректироваться", так как каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий. Говоря о втором показателе, Голикова пояснила, что смертность связана с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, болезнями органов дыхания. "Для оценки ситуации влияния, то есть последствий, мы учитываем вот эти 45 109 - как смертность, на которую ковид повлиял или его последствия", - добавила она.

Озвученные Голиковой показатели соответствуют представленным ранее данным Росстата за период с апреля по ноябрь включительно, согласно которым в общем сложности в стране в эти месяцы зарегистрировали около 116 тыс. смертей пациентов с коронавирусом.

Накануне Голикова в ходе брифинга в правительстве пояснила, что смертность за январь - ноябрь выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вице-премьер отметила, что при этом более 81% прироста приходится на летальные исходы из-за коронавируса.