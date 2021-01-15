Нашелся бывший вице-мэр Бердска Сергей Чумбей. Он уволился из команды осужденного за взятку экс-главы Ильи Потапова и "пропал" на 8 лет

Чумбей с 1995 по 2012 годы работал на руководящих постах в сфере ЖКХ и строительства города. Многие годы он был соратником бердского градоначальника Александра Терепы. Остается им и сейчас.

Сейчас экс-замглавы Бердска Сергей Чумбей работающий пенсионер

Стало известно, где сейчас живет и работает бывший вице-мэр Бердска Сергей Чумбей. Он много лет так или иначе руководил жилищно-коммунальным хозяйством города. Основные годы работы в этом качестве пришлись на период, когда Бердском управлял Александр Терепа, ушедший в Пенсионный фонд в 2010 году. В декабре 2020-го управляющий Новосибирским областным отделением ПФР Терепа отметил 10-летние деятельности в этой должности.

Оказалось, что много лет его заместителем является Сергей Чумбей. Информация стала общедоступной после актуализации сайта регионального отделения Пенсионного фонда в январе 2021 года. Согласно официальной информации Сергей Федорович на посту зама «организует работу по капитальному строительству и ремонтным работам в Отделении и УПФР, по обеспечению условий труда и внутренней безопасности». Кроме того, он курирует вопросы материально-технического обеспечения, текущего и капитального ремонта, отправки, доставки корреспонденции и документации, охраны труда и гражданской обороны.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», Чумбей пришел в ПФР в середине 2010-х годов, затем после небольшого перерыва «по семейным обстоятельствам» вернулся к Александру Терепе в 2019-м. И сейчас продолжает работать в прежней должности заместителя «по хозяйственной части». Сергей Федорович является работающим пенсионером. Ему 64 года. Он по-прежнему живет в Бердске.

Кадровая свистопляска в мэрии

Из бердской мэрии с должности заместителя главы по вопросам строительства, в которой он проработал 5 лет, Сергей Чумбей ушел в октябре 2012 года — по собственному желанию. Напомним, что в то время главой города был избранный в марте 2011-го коммунист Илья Потапов, серьезно обновивший команду чиновников, работавших до него.

Накануне увольнения Чумбей вышел из длительного очередного отпуска — 53 дня накопилось за несколько лет — и сразу написал заявление об отпуске без содержания с последующим увольнением. Как поясняли в мэрии, по закону Сергей Федорович считается уволенным с 9 октября, но датой увольнения является 22 октября — последний день отпуска, обозначенный в его заявлении. При этом согласно изменениям в трудовом законодательстве он не имел права отозвать заявление, если вдруг передумал бы уходить с высокой должности.

Его функции передали первому вице-мэру Андрею Михайлову, курировавшему в том числе сферу экономики. Исполняющим обязанности заместителя на время открытой после ухода Чумбея вакансии в начале октября назначен начальник управления финансов и налоговой политики Евгений Шмендель. Но вопросы строительства не входили в круг его обязанностей. С управленцами и их функционалом тогда в горадминистрации была настоящая свистопляска. Людей меняли, «как перчатки», наделяли их несвойственными полномочиями, один период функции вице-мэра по соцвопросам исполняли сразу два человека. Напомним, что сейчас в мэрии Бердска такой должности нет вообще. И нынешний мэр Евгений Шестернин обходится помощью двух замов. Хотя в утвержденной структуре исполнительной власти Бердска предусмотрено пять заместителей главы.

Глава города Илья Потапов набирал в свою команду приближенных, в том числе по рекомендации лидера новосибирских коммунистов Анатолия Локтя, который после избрания Потапова обещал укрепить бердскую исполнительную власть проверенными и профессиональными кадрами. И воплощал обещанное. Пример тому — Анатолий Казак, соратник Локтя и Потапова по партии, который возглавил правовое управление бердской мэрии. Но все новые назначенцы надолго не задержались (Елена Казакова, Антон Тыртышный, Сергей Гриднев и другие).

Сергей Чумбей живет в Бердске с 1990 года. Здесь начал карьеру с должности главного инженера ЖКО ПО «Вега», отвечал за всю инфраструктуру радиозавода. В 1995 году возглавил Жилищно-коммунальный центр, в 1997-м стал руководителем муниципального УК ЖКХ, с 2000-го — замглавы по ЖКХ. Вице-мэром по строительству назначен в 2006 году. Кстати, в этом году Бердск стал лидером в России среди муниципальных образований по вводу жилья на душу населения.

Сергей Федорович остался работать в администрации после смены власти в 2011 году. Однако его деятельность не вполне устроила новое руководство. Ему неоднократно публично делали замечания первые лица города, указывая на несвоевременность проведения торгов и аукционов по ремонту дорог, газификации и другим темам. В частности Сергей Чумбей получил неудовлетворительную оценку за старт дорожного ремонта в 2012 году от вице-мэра Владимира Мухамедова, который отправился за решетку за коррупционные преступления вместе со своим работодателей Потаповым.

Однако причиной задержек являлось отсутствие денег на запланированные работы, о которых вовремя не позаботился мэр. Кроме того, тогдашние технологии дорожного строительства не позволяли класть асфальт в морозы и дождь.

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