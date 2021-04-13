Магнитная буря 13 апреля 2021: сильным ли будет геоудар по метеозависимым людям

Магнитное поле Земли служит для жителей планеты защитой от радиации, излучаемой Солнцем. При спокойном состоянии Солнца магнитосфера стабильна. При усилении потока солнечного ветра, когда происходит вспышка на Солнце, вокруг Земли образуется усиленный кольцевой ток, который вызывает глобальные изменения магнитного поля — магнитные бури. Человеческий организм привык постоянно находиться в определенном магнитном поле, но при его резком увеличении внутренние процессы организма изменяют свой привычный ход.
Организм человека довольно "гибкий", он может приспособиться к самым различным условиям окружающей среды. Но если изменения среды происходят внезапно, то подстроиться удается не всегда, появляются сбои в работе некоторых органов.
Магнитные бури оказывают неблагоприятное действие на здоровье людей, так же как и перепады атмосферного давления, и смена температур. Большое число людей чувствует предстоящее изменение характеристик окружающего нас мира.
13 апреля 2021 года магнитное поле Земли находится в полном покое. Для метеозависимых людей благоприятный период продлится до 15 апреля. Несколько дней на Солнце не будет происходить выбросов и солнечный ветер не побеспокоит нашу планету.
Известно, что чем дальше на Север, тем интенсивнее колебания магнитного поля во время магнитных бурь. И чем дальше на Север, тем сильнее воздействие на состояние здоровья людей в период магнитных бурь
Чтобы сохранить здоровье, необходимо повышать резервные возможности организма, постоянно укреплять здоровье. Для этого нужны не только и не столько лекарства, но занятия физкультурой, правильно организованный режим работы и отдыха, правильное питание. Во время магнитных бурь ухудшается состояние людей, страдающих психическими заболеваниями. Увеличивается число аварий на транспорте. Предупредить всегда лучше, поэтому метеозависимым людям лучше сверять свои планы с календарем геомагнитных бурь и правильно планировать работу и отдых.
Несколько рекомендаций для того, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на ваш организм:
- постарайтесь соблюдать режим дня и диету;
- пейте травяные чаи, откажитесь от кофе и алкоголя;
- займитесь аутотренингом, укрепляйте нервную систему;
- принимайте контрастный душ утром и теплую ванну на ночь;
- гуляйте перед сном, проветривайте помещение, научитесь нескольким упражнениям дыхательной гимнастике.
Как переживают магнитные бури наши читатели
Ирина Ивановна, 36 лет:
- Падает давление, апатия. Нервничаю и не могу уснуть, утром хочется спать. Пью кофе, начинает болеть голова.
Галина Игоревна, 66 лет:
- Скачет и растет давление, сильно болит голова и кружится, доходит до обморока. Боюсь выходить на улицу, пью лекарства.
Светлана Петровна, 61 год:
- Болят суставы, шея, голова, давление растет. Очень сильно расстраиваюсь без причины, плачу даже и переживаю без повода. Становлюсь обидчивой. Стараюсь пить успокоительное.
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