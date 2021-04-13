Свежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Свежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?

11:33:434/13/2021Фото: berdsk.nso.ru
0

Местные чиновники взяли на контроль столь резонансный вопрос и каждый понедельник проверяют, ведутся ли строительные работы вопреки закону.

На месте предполагаемого строительства полигона не ведутся работы
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Когда проведут народную экспертизу по новой свалке на деньги жителей Бердска, стало известно

Когда проведут народную экспертизу по новой свалке на деньги жителей Бердска, стало известноОсужденный экс-замдиректора мусорной свалки Бердска Сергей Оленич снова засветился возле мусораЕщё 213 новости

Власть Бердска вновь отчиталась о том, какие работы проводятся на месте будущего полигона ТКО между Бердском и Искитимским районом. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новое место для захоронения отходов создает ООО "Полигон". Местные чиновники взяли на контроль столь резонансный вопрос и каждый понедельник проверяют, ведутся ли строительные работы вопреки закону.

Как и в прошлый раз, представители Управления природными ресурсами Бердска зафиксировали отсутствие строительных работ, рабочей техники и хозяйственных объектов на месте предполагаемого строительства полигона ТКО. Впрочем, посмотрите на фото.

На месте предполагаемого строительства полигона не ведутся работы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
мусорсвалкаполигон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Просто рано ещё для строительных работ?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    11:24:34 4/13/2021
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?
    11:20:33 4/13/2021
    13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?
    Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии
    11:15:44 4/13/2021
    Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии
    Бердск"Это его личное приглашение": Только избранные СМИ впускает на аппаратные совещания с чиновниками мэр Бердска Евгений Шестернин
    11:07:07 4/13/2021
    "Это его личное приглашение": Только избранные СМИ впускает на аппаратные совещания с чиновниками мэр Бердска Евгений Шестернин
    БердскПутин увеличил зарплату космонавтам в 2 раза в День космонавтики 2021
    10:35:12 4/13/2021
    Путин увеличил зарплату космонавтам в 2 раза в День космонавтики 2021
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    10:20:43 4/13/2021
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    10:07:26 4/13/2021
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?
    9:20:24 4/13/2021
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?
    БердскОлимпийские игры-2021 в Японии требуют отменить
    9:17:22 4/13/2021
    Олимпийские игры-2021 в Японии требуют отменить
    Бердск«Бессмертный полк» отменили в Бердске. Шествия на 9 Мая 2021 не будет
    9:15:35 4/13/2021
    «Бессмертный полк» отменили в Бердске. Шествия на 9 Мая 2021 не будет