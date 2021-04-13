Свежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?

Власть Бердска вновь отчиталась о том, какие работы проводятся на месте будущего полигона ТКО между Бердском и Искитимским районом. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новое место для захоронения отходов создает ООО "Полигон". Местные чиновники взяли на контроль столь резонансный вопрос и каждый понедельник проверяют, ведутся ли строительные работы вопреки закону.
Как и в прошлый раз, представители Управления природными ресурсами Бердска зафиксировали отсутствие строительных работ, рабочей техники и хозяйственных объектов на месте предполагаемого строительства полигона ТКО. Впрочем, посмотрите на фото.