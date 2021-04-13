Скончался заслуженный артист России Евгений Тиличеев на 75-м году жизни
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Скончался заслуженный артист России Евгений Тиличеев на 75-м году жизни

10:51:174/13/2021Фото: Кадр из фильма "Иди и смотри"
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Он известен ролями Петра Первого в сериале 1986 года "Россия" и капитана в фильме "Труффальдино из Бергамо".

человек
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В Петербурге скончался  заслуженный артист России Евгений Тиличеев. Он известен ролями Петра Первого в сериале 1986 года "Россия" и капитана в фильме "Труффальдино из Бергамо".

"13 апреля на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев", - сообщили в городском комитете по культуре во вторник.

Тиличеев родился в Ленинграде, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В Ленинградском театре музыкальной комедии прослужил 50 лет. Среди его киноработ известны "Царевич Проша" (Дердидас), "Труффальдино из Бергамо" (капитан), "Семь нот" (главный режиссер), сериал "Россия" (Петр Первый), "Иди и смотри" (переводчик).

Евгений Тиличеев - кавалер Ордена Дружбы "За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

 

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