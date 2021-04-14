Двое суток до мощной магнитной бури: 14 апреля 2021 года день, когда нужно укреплять силу мышц и духа

16 апреля 2021 года специалисты ожидают сильную магнитную бурю на Земле. Сила колебаний магнитного поля приблизительно прогнозируется в 6-7 баллов. Сегодня, 14 апреля, солнечная активность минимальна. Не наблюдается вспышек на Солнце. Нет порывов солнечного ветра — потоки плазмы не «качают» магнитное поле Земли. Для метеозависимых людей сегодня самое благоприятное время. Можно без оглядки на осложнения в самочувствии планировать свой отдых и работу. Полезно в дни спокойствия магнитного поля заняться укреплением здоровья, а как известно, в здоровом теле — здоровый дух. Чтобы геомагнитные штормы не расшатывали психику, нужно становиться крепче физически.
По прогнозам специалистов, максимально ощущаемые магнитные бури будут 25 и 26 апреля 2021 года.
В перерывах между бурями рекомендуется:
- соблюдать режим дня и делать утреннюю гимнастику;
- есть здоровую и полезную пищу, морскую капусту и каши;
- больше гулять на свежем воздухе, проветривать помещение;
- пить больше чистой воды;
- постараться исключить алкоголь, табак, кофе и любые энергетики;
- активно участвовать в культурной жизни города, побывать в театре, на выставке, в музее;
- избегать конфликтоопасных мест и общения с неуравновешенными людьми, не нервничать и не ругаться.
Как магнитная буря влияет на организм человека:
- пропадает сон или напротив появляется быстрая утомляемость, сонливость;
- скачет давление, появляется головная боль, головокружения, тошнота, «мушки» в глазах, слабость;
- человек становится апатичным либо напротив мучает чувство тревоги, страха.
Как переносят магнитные бури наши читатели:
Андрей Сергеевич, 54 года:
- На работе всё валится из рук, слабость, потею без причины. Постоянно хочу пить, пью много воды. Начал ходить в спортзал, тренер посоветовал подкачать мышцы, чувствую себя лучше.
Вера Олеговна, 65 лет:
- Гипертоник, очень сильно скачет давление, темно в глазах. Стала кружиться голова, глаза болят. Плохо просыпаюсь утром, слабость. Не хочется есть, все безразлично. Пью лекарство и травы.
Светлана Игоревна, 57 лет:
- Сильные головные боли мучают. Становлюсь злая и нервная, сердце сильно бьётся, боюсь, что в обморок упаду. Сажусь на диету и стараюсь больше гулять, помогает.
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