Накануне космического шторма: прогноз магнитной бури на 14 апреля 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay for Free Onlineyandex.com 18+Скрыть объявлениеЖилье в Махмутлар от застройщика!yektahomes.ru Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеМедитативная нейрографика! Практикумneurodao.ru 18+Скрыть объявлениеЧарджбек, вернем деньги от брокераalbionlawyer.com Скрыть объявление

Накануне космического шторма: прогноз магнитной бури на 14 апреля 2021 года

5:00:314/15/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

Чем старше человек, тем болезненней реакция организма на солнечные вспышки. Примерно 40 % 60-летних людей плохо себя чувствуют из-за колебаний магнитного поля планеты. Среди 70-летних метеозависимых людей больше половины.

Штиль в магнитном поле Земли 15 апреля 2021 года
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Двое суток до мощной магнитной бури: 14 апреля 2021 года день, когда нужно укреплять силу мышц и духа

Двое суток до мощной магнитной бури: 14 апреля 2021 года день, когда нужно укреплять силу мышц и духаМагнитная буря 13 апреля 2021: сильным ли будет геоудар по метеозависимым людямЕщё 58 новости

Абсолютно все люди реагируют на возмущения магнитного поля Земли. Молодые и здоровые в дни магнитного шторма чувствуют слабость и сонливость. Сложнее пожилым людям и людям, перенесшим нарушение мозгового кровообращения и имеющим сердечные патологии. Во время магнитных бурь в два раза возрастает число инфарктов и смертность от них. Повышается свертываемость крови, и как следствие замедляется течение крови в капиллярах, что увеличивает риск образования тромбов. Исследования крови показали, что при движении по сосудам кровь сама является датчиком магнитного поля, так как красные кровяные клетки в состав включают гемоглобин. Даже слабые изменения геомагнитного поля организм человека считает стрессом.

15 апреля 2021 года продолжается штиль в магнитном поле нашей планеты. Возмущений и «раскачивания» магнитосферы Земли не прогнозируется. Солнечная активность минимальна. 16 апреля 2021 года солнечный ветер вызовет заметную магнитную бурю силой до 6 баллов. Метеозависимым людям необходимо подготовиться к возможному изменению в гормональном фоне организма, стабилизировать работу сосудистой системы.

По статистике медиков, от 10 до 20% молодых людей остро чувствуют влияние магнитных бурь на организм. Чем старше человек, тем болезненней реакция организма на солнечные вспышки. Примерно 40 % 60-летних людей плохо себя чувствуют из-за колебаний магнитного поля планеты. Среди 70-летних метеозависимых людей больше половины.

Можно соблюдать нехитрые правила и значительно облегчить нагрузку на организм в дни магнитных бурь:
1. Чаще находитесь на свежем воздухе.
2. Ограничьте физическую нагрузку.
3. Соблюдайте режим сна.
4. Отмените поездки с длительными перелетами.
5. Исключите крепкие алкогольные напитки.
6. При нарушении аппетита отдайте предпочтение овощам, фруктам, рыбным блюдам.

Для сохранения стабильного состояния нервной системы важно:
1. Пить успокоительные травяные чаи.
2. Избегать массовых скоплений людей, где высока вероятность возникновения конфликтов и скандалов.
3. Выполнять дыхательную гимнастику, принимать контрастный душ утром и расслабляющую теплую ванну перед сном.
4. Меньше проводить времени за рулем.
5. Полезно сходить на концерт, в театр, на выставку.

Как переносят магнитную бурю наши читатели:
Арина Сергеевна, 42 года:
- Слабость, сонливость весь день. Апатия. Грущу без причины, ничего не радует. Лежу весь вечер и смотрю фильмы.
Елена Владимировна, 61 год:
- Скачет давление, резко растет. Пью лекарство. Болят ноги, суставы. Сложно встать утром, кружится голова и болит.
Виктор Иванович, 67 лет:
- Магнитные бури очень сильно действуют мне на сердце, пульс увеличивается, боли ноющие в районе сердца временами. Пью лекарства, витамины. На свежем воздухе мне легче, выхожу гулять хотя бы на балкон.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
магнитная буряметеозависимые людивлияние на организм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы себя чувствуете в дни магнитных бурь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскНакануне космического шторма: прогноз магнитной бури на 14 апреля 2021 года
    5:00:31 4/15/2021
    Накануне космического шторма: прогноз магнитной бури на 14 апреля 2021 года
    Пенсионеров станет меньше среди россиян в самое ближайшее время, названы причины
    4:00:35 4/15/2021
    Пенсионеров станет меньше среди россиян в самое ближайшее время, названы причины
    Почему у католиков и православных разные даты Рождества? История и традиции праздника
    3:00:46 4/15/2021
    Почему у католиков и православных разные даты Рождества? История и традиции праздника
    Когда пройдет ОГЭ по математике в 2021 году: даты и изменения в сдаче экзамена
    2:00:01 4/15/2021
    Когда пройдет ОГЭ по математике в 2021 году: даты и изменения в сдаче экзамена
    Все молитвы на 25 апреля Вербное воскресенье 2021 года. Почему его называют вербным?
    1:00:38 4/15/2021
    Все молитвы на 25 апреля Вербное воскресенье 2021 года. Почему его называют вербным?
    Календарь церковных праздников с 14 по 30 апреля 2021 года
    11:20:23 4/14/2021
    Календарь церковных праздников с 14 по 30 апреля 2021 года
    С самолета сняли ограбившего салон сотовой связи на 1 млн рублей в Новосибирке
    11:04:11 4/14/2021
    С самолета сняли ограбившего салон сотовой связи на 1 млн рублей в Новосибирке
    Вернувшихся из-за границы россиян заставили сдавать тесты на коронавирус с 15 апреля 2021
    10:43:37 4/14/2021
    Вернувшихся из-за границы россиян заставили сдавать тесты на коронавирус с 15 апреля 2021
    Рухнувшая труба ТЭЦ в Барнауле не должна была дымить - СК
    10:32:08 4/14/2021
    Рухнувшая труба ТЭЦ в Барнауле не должна была дымить - СК
    Труп пролежал под окнами убийцы несколько месяцев. Пока снег не растаял
    10:25:43 4/14/2021
    Труп пролежал под окнами убийцы несколько месяцев. Пока снег не растаял