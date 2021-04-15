Накануне космического шторма: прогноз магнитной бури на 14 апреля 2021 года

Абсолютно все люди реагируют на возмущения магнитного поля Земли. Молодые и здоровые в дни магнитного шторма чувствуют слабость и сонливость. Сложнее пожилым людям и людям, перенесшим нарушение мозгового кровообращения и имеющим сердечные патологии. Во время магнитных бурь в два раза возрастает число инфарктов и смертность от них. Повышается свертываемость крови, и как следствие замедляется течение крови в капиллярах, что увеличивает риск образования тромбов. Исследования крови показали, что при движении по сосудам кровь сама является датчиком магнитного поля, так как красные кровяные клетки в состав включают гемоглобин. Даже слабые изменения геомагнитного поля организм человека считает стрессом.
15 апреля 2021 года продолжается штиль в магнитном поле нашей планеты. Возмущений и «раскачивания» магнитосферы Земли не прогнозируется. Солнечная активность минимальна. 16 апреля 2021 года солнечный ветер вызовет заметную магнитную бурю силой до 6 баллов. Метеозависимым людям необходимо подготовиться к возможному изменению в гормональном фоне организма, стабилизировать работу сосудистой системы.
По статистике медиков, от 10 до 20% молодых людей остро чувствуют влияние магнитных бурь на организм. Чем старше человек, тем болезненней реакция организма на солнечные вспышки. Примерно 40 % 60-летних людей плохо себя чувствуют из-за колебаний магнитного поля планеты. Среди 70-летних метеозависимых людей больше половины.
Можно соблюдать нехитрые правила и значительно облегчить нагрузку на организм в дни магнитных бурь:
1. Чаще находитесь на свежем воздухе.
2. Ограничьте физическую нагрузку.
3. Соблюдайте режим сна.
4. Отмените поездки с длительными перелетами.
5. Исключите крепкие алкогольные напитки.
6. При нарушении аппетита отдайте предпочтение овощам, фруктам, рыбным блюдам.
Для сохранения стабильного состояния нервной системы важно:
1. Пить успокоительные травяные чаи.
2. Избегать массовых скоплений людей, где высока вероятность возникновения конфликтов и скандалов.
3. Выполнять дыхательную гимнастику, принимать контрастный душ утром и расслабляющую теплую ванну перед сном.
4. Меньше проводить времени за рулем.
5. Полезно сходить на концерт, в театр, на выставку.
Как переносят магнитную бурю наши читатели:
Арина Сергеевна, 42 года:
- Слабость, сонливость весь день. Апатия. Грущу без причины, ничего не радует. Лежу весь вечер и смотрю фильмы.
Елена Владимировна, 61 год:
- Скачет давление, резко растет. Пью лекарство. Болят ноги, суставы. Сложно встать утром, кружится голова и болит.
Виктор Иванович, 67 лет:
- Магнитные бури очень сильно действуют мне на сердце, пульс увеличивается, боли ноющие в районе сердца временами. Пью лекарства, витамины. На свежем воздухе мне легче, выхожу гулять хотя бы на балкон.
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