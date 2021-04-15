Губернатор Андрей Травников поставил вакцину против коронавируса

Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил прививку против коронавируса "Эпиваккорона". Соответствующий пост на своей странице в Facebook он разместил 15 апреля в 11.30 дня. - Привился от коронавируса вакциной "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор". Чувствую себя отлично", - написал он. Напомним, губернатор сообщал, что поставит именно вакцину "Вектора" "из чувства патриотизма". Важный препарат разработали в наукограде Кольцово под Новосибирском. Ранее сообщалось, что в область поступила первая в текущем году партия вакцины "Эпиваккорона". Ее хватит на 2 400 сибиряков. Вакцина предназначена для жителей отдаленных районов, так как не требует особой температуры хранения.