Губернатор Андрей Травников поставил вакцину против коронавируса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Губернатор Андрей Травников поставил вакцину против коронавируса

1:37:274/15/2021Фото: Со страницы Андрея Травникова
0

Глава региона сообщал, что поставит именно вакцину "Вектора" "из чувства патриотизма". Важный препарат разработали в наукограде Кольцово под Новосибирском.

Андрей Травников поставил прививку
Андрей Травников поставил прививку
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Есть ли столпотворение на вакцинацию в Бердске: реальные отзывы желающих привиться от коронавируса в ЦГБ. Показываем

Есть ли столпотворение на вакцинацию в Бердске: реальные отзывы желающих привиться от коронавируса в ЦГБ. ПоказываемВакцина «ЭпиВакКорона» впервые в 2021 году поступила в Новосибирскую область. Доз хватит на 2 430 сибиряковЕщё 85 новости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил прививку против коронавируса "Эпиваккорона". Соответствующий пост на своей странице в Facebook он разместил 15 апреля в 11.30 дня. - Привился от коронавируса вакциной "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор". Чувствую себя отлично", - написал он. Напомним, губернатор сообщал, что поставит именно вакцину "Вектора" "из чувства патриотизма". Важный препарат разработали в наукограде Кольцово под Новосибирском. Ранее сообщалось, что в  область поступила первая в текущем году партия вакцины "Эпиваккорона". Ее хватит на 2 400 сибиряков. Вакцина предназначена для жителей отдаленных районов, так как не требует особой температуры хранения.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
прививкагубернаторвакцинациякоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы поставили прививку?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Начальника ГИБДД задержали. В чем подозревают Александра Селюнина?
    1:44:40 4/15/2021
    Начальника ГИБДД задержали. В чем подозревают Александра Селюнина?
    Губернатор Андрей Травников поставил вакцину против коронавируса
    1:37:27 4/15/2021
    Губернатор Андрей Травников поставил вакцину против коронавируса
    Живым нашли сибиряка через полгода поисков. Что произошло с Виталием Файзирахминовым, рассказываем
    1:00:09 4/15/2021
    Живым нашли сибиряка через полгода поисков. Что произошло с Виталием Файзирахминовым, рассказываем
    На борту самолета в Турции подрались пассажирки
    12:56:51 4/15/2021
    На борту самолета в Турции подрались пассажирки
    Бердск"Дочка синела и хрипела у меня на руках": Застряла в грязевом болоте "скорая", приехавшая на помощь задыхающейся 9-месячной малышке под Искитимом
    12:45:58 4/15/2021
    "Дочка синела и хрипела у меня на руках": Застряла в грязевом болоте "скорая", приехавшая на помощь задыхающейся 9-месячной малышке под Искитимом
    Очередную материальную поддержку получили многодетные семьи России
    11:57:05 4/15/2021
    Очередную материальную поддержку получили многодетные семьи России
    Массовая драка между 12-летними российскими и украинскими хоккеистами попала на видео
    11:44:40 4/15/2021
    Массовая драка между 12-летними российскими и украинскими хоккеистами попала на видео
    Четыре ребенка умерли при пожаре в Свердловской области
    11:35:11 4/15/2021
    Четыре ребенка умерли при пожаре в Свердловской области
    Почти 600 млн рублей требует с ХК «Сибирь» правительство Новосибирской области
    11:31:10 4/15/2021
    Почти 600 млн рублей требует с ХК «Сибирь» правительство Новосибирской области
    15 апреля народный праздник Тит Ледолом: что можно и нельзя делать в этот день?
    11:20:12 4/15/2021
    15 апреля народный праздник Тит Ледолом: что можно и нельзя делать в этот день?