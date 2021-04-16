Кто может пойти на Соборование 2021 в Великий пост? Как узнать дату

Соборование - одно из главных семи Таинств в православии. Этот обряд, проводимый собором священников в количестве не менее 7 (от слова собор и "соборование"), но в исключительных случаях оно может проводиться и одним священником - суть обряда и его смысл от этого не меняются.
Чаще всего соборование проводится во время Великого поста и каждый храм делает свое расписание - узнать его можно в вашем ближайшем храме.
Индивидуальное соборование также возможно, даже иногда проводится на дому - в исключительных случаях, когда человек тяжело болен или находится при смерти - попросить о соборовании можно священника в вашем храме.
Зачем проводят соборование?
Это таинство помогает человеку избавиться от душевных и телесных страданий, которые причиняют ему боль или болезни. Достигается это путем отпущения грехов человеку - тех, о которых он забыл.
Кому можно собороваться
Собороваться можно всем людям - и больным и здоровым. Не рекомендуют проводить обряд маленьким детям, но принимать решение о нужности обряда можно только после беседы со священником - он подскажет - нужно это делать или нет.
Рекомендуется проходить соборование не реже 1 раза в год, особенно тем людям, кто никогда не ходил на исповедь. Если вы ни разу не исповедались - желательно перед началом соборования сходить на исповедь - так будет легче.
Можно проводить соборование чаще - это также решается в индивидуальном порядке.
Когда важно совершить таинство
Рассматривать соборование, как лекарство от всех болезней нельзя. Обычно люди идут на соборование тогда, когда начинают болеть или уже сильно больны. Во время соборования вы открываетесь Господу и он сам будет решать - станет вам легче или вам придется смириться со своей болезнью. Но те забытые вами грехи, которые как раз отпускаются во время соборования, больше не будут тяготить вашу душу.
Даже если вы здоровы и вас ничего не беспокоит, если вы часто или регулярно посещаете исповедь - желательно соборование все же проходить.
Помните, что соборование ни в коем случае не заменит нужное лечение от вашей болезни, оно лишь снимет тяжесть с души, которую вы можете даже не осознавать.