Сильнейшая магнитная буря космического шторма 17 апреля 2021: Как пережить удар метеозависимым людям
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Сильнейшая магнитная буря космического шторма 17 апреля 2021: Как пережить удар метеозависимым людям

5:21:524/17/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Не следует в дни магнитных бурь выяснять отношения с родными и коллегами. Одно неосторожное слово может вызвать негативную реакцию и скандал, вдруг рядом с вами метеозависимый человек. Старайтесь быть терпимее и добрее к окружающим.

Мощной бурей завершается двухдневный магнитный шторм 17 апреля
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Магнитная буря 17 апреля набирает обороты. Вспышки на Солнце вызвали сильное возмущение магнитного поля Земли, которые продолжаются второй день. Сегодня сила геомагнитного удара оценивается специалистами в 5 баллов. Это заметной силы магнитная буря, метеозависимым людям предстоит сложный день. Утром солнечная активность будет максимальной, постепенно в течение дня сила колебаний магнитного поля планеты будет утихать. Метеозависимые люди, дети, беременные женщины, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики будут испытывать сильное влияние «качелей» магнитного поля на состояние здоровья.

Как проявляется воздействие двухдневного геомагнитного шторма на организм человека: - возможны скачки давления, головокружения, головные боли, потемнение в глазах; - психика человека становится разбалансированной и ранимой, люди раздражаются по пустякам, испытывают волнение, немотивированное чувство страха и ужаса, им мешает яркий свет и звуки; - часто болят суставы и спина; - ломается режим дня, появляется сонливость или бессоница.

Чтобы легче пережить трудные дни магнитного шторма, нужно выполнять рекомендации врачей:
- больше спите и постарайтесь ложиться спать пораньше;
- пейте больше воды, исключите соленую и копченую пищу, которая способствует выведению воды из организма;
- ешьте больше овощей и фруктов, жареная и жирная пища плохо влияет на сосуды;
- постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и в хорошо проветриваемом помещении;
Не следует в дни магнитных бурь выяснять отношения с родными и коллегами. Одно неосторожное слово может вызвать негативную реакцию и скандал, вдруг рядом с вами метеозависимый человек. Старайтесь быть терпимее и добрее к окружающим.

Заметной силы магнитные колебания прогнозируются далее 24 и 26 апреля, 25 апреля ожидается сильная магнитная буря. Незначительные колебания специалисты ожидают в конце месяца — 29 апреля.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Александр Викторович, 64 года:
- Мучает бессоница, не сплю до 3 часов утра, читаю книги или смотрю телевизор. Пью лекарство от давления, скачет постоянно, как вниз, так и вверх.
Елена Станиславовна, 56 лет:
- Давление поднимается до 180, болит голова и сердце. Возникают всякие мысли о смерти, пугаюсь и нервничаю. Пью успокоительное, помогает.
Ольга Витальевна, 48 лет:
- Кружится голова и болит, очень сильные головные боли. Давление взлетает. Нарушается сон, Хожу всю ночь по квартире. Помогает лекарство и свежий воздух, стараюсь дышать и пью лекарства.

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магнитная буряметеозависимые людивлияние бури на организм человека
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