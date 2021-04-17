18 апреля - Соборование-2021: отпустят грехи всем желающим в Преображенском храме Бердска
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18 апреля - Соборование-2021: отпустят грехи всем желающим в Преображенском храме Бердска

8:25:044/17/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Каждый наш грех ранит и травмирует душу, навсегда оставаясь в ней тяжким бременем, и вызывая ту или иную духовную болезнь. Тяжкие грехи переходят детям и внукам.

Соборование 18 апреля в воскресенье в 14 часов в Преображенском храме Бердска
Сюжет: Православные обряды
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В Преображенском кафедральном соборе Бердска 18 апреля 2021 года, в воскресенье, в 14 часов совершится Соборование. Через Соборование верующие получают благословение Божие, собороваться нужно, когда человек болен, а под болезнью подразумевается не только проблемы с физическим здоровьем, но и духовные недуги - отчаяние и уныние. О церковном таинстве “Курьер. Среда. Бердск” сегодня, 17 апреля, поговорил с отцом Евгением, священником Преображенского собора.

- Соборование - это таинство духовного и телесного исцеления. Каждый наш грех ранит и травмирует душу, навсегда оставаясь в ней тяжким бременем, и вызывая ту или иную духовную болезнь. Болезни душевные постепенно переходят и на наше материальное тело в виде привычных для нас болезней и психологических расстройств, а в случаях особо тяжких грехов эти болезни могут передаваться даже следующим поколениям - детям, внукам. В таинстве соборования мы просим у Господа исцеления от своих духовных недугов, уврачевания душевных ран и изглаживания последствий наших грехов. Помните крылатую фразу "В здоровом теле здоровый дух"? Многие ошибочно ее трактуют так, будто бы здоровье тела само по себе ведёт к душевному здоровью. На самом деле автор писал о гармонии души и тела, о том, что здоровье духовное первостепенно. И вот тогда, когда ДУША не болеет, человеку становится по-настоящему легко, - рассказал отец Евгений.

Неправильно воспринимать Соборование как волшебное лекарство. Это встреча с Богом, и встреча будет помощью и поддержкой, если человек приходит с верой и открытым сердцем. Что важно перед Соборованием?

- Приступать к таинству соборования необходимо с чувством раскаяния в своих грехах, сожалением о них, с осознанием того, что мы сами по своей воле свою душу постоянно травмируем.
Желательно перед соборованием исповедаться (именно исповедь дарует прощение грехов, не соборование), но это не строго обязательно.
С собой можно принести немного растительного масла (бутылочку или баночку), его освятят во время таинства, и можно будет его забрать с собой. Это освященное масло символ милости Божьей к нам, традиционно верующие используют это масло как духовное лекарство во время болезней, стрессов и тревоги. Маслом можно крестообразно помазывать лоб, больные места, а также употреблять с пищей, не забывая молиться и благодарить Бога,- ответил отец Евгений.

В послании апостола Иакова говорится: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14—15)

Напоминаем, что Соборование совершится 18 апреля в 14 часов в Преображенском кафедральном соборе Бердска.

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