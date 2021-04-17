Кому нельзя прививаться от коронавируса: список противопоказаний назвал врач
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Кому нельзя прививаться от коронавируса: список противопоказаний назвал врач

6:22:354/17/2021,Мария РодченковаФото: https://pixnio.com/
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В мире регистрируется все больше вакцин от коронавируса, и наш “Спутник V” считается одним из самых эффективных препаратов. Однако есть категории граждан, которым прививка противопоказана.

Несмотря на эффективность вакцины, у нее есть некоторые противопоказания
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В мире регистрируется все больше вакцин от коронавируса, и наш “Спутник V” считается одним из самых эффективных препаратов. Однако есть категории граждан, которым прививка противопоказана.

Научный центр Гамалеи зарегистрировал “Спутник V” 11 августа 2020 года, а уже в 2021 году началась массовая вакцинация населения страны. По данным авторитетного научного журнала Lancet, препарат безопасен, а его эффективность против заражения коронавирусом составляет 91,6%, причем он помогает не заразиться новыми штаммами вируса из Великобритании и ЮАР. При этом иммунитет сохраняется на два года и защищает от среднего и тяжелого течения Covid-19, что особенно важно для людей с хроническими заболеваниями.

Несмотря на эффективность вакцины, у нее есть некоторые противопоказания. Согласно инструкции, прививаться “Спутником” нельзя людям с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту препарата. Это может вызвать тяжелые побочные реакции. Также вакцину не вводят детям до 18 лет, потому что пока мало научных данных о переносимости прививки этой возрастной категорией. Во время беременности и грудного вскармливания, за три месяца до оплодотворения (это касается и мужчин) вакцинироваться тоже нежелательно - элементы вакцины могут негативно сказаться на здоровье ребенка.

Другие противопоказания:
симптомы ОРВИ менее 2 недель назад;
другие сделанные прививки ранее 30 дней назад;
хронические заболевания, эпилепсия, инсульт, аутоиммунные заболевания, астма, диабет и другое (в этом случае решение принимается лечащим врачом);
тяжелые формы аллергических заболеваний .
Вторую дозу вакцины нельзя вводить, если появился:
судорожный синдром;
анафилактический шок;
тяжелые аллергические реакции;
температура выше 40 градусов.

С осторожностью прививаться следует тем, у кого есть хронические заболевания печени, эндокринные заболевания, тяжелые заболевания системы кроветворения, первичные и вторичные иммунодефициты. Людям со злокачественными новообразованиями и всем онкобольным перед вакциной следует сдать некоторые анализы и проконсультироваться с лечащем врачом. В целом, в каждом конкретном случае медики должны принимать решение, оценив соотношение пользы и риска.

- На данный момент не делают прививку тем, кто переболел коронавирусом с титром антител (IgG) более 10 единиц, потому что в организме есть естественный иммунитет, - рассказал “Курьер. Среда. Бердск” рентгенолог Александр Зебницкий. - Сейчас идет разговор о том, чтобы переболевших вакцинировать однократно, а не двукратно. Также не делают прививки болеющим ОРЗ, ОРВИ, лицам с иммунодефицитами, в том числе, с ВИЧ, но это тема спорная, потому что при нормальном иммунном статусе вакцину могут ввести.
Перед прививкой следует сдать тест на наличие антител, пройти медицинское обследование, чтобы лечащий врач смог оценить перспективы побочных реакций. Также человек должен быть в медикаментозной ремиссии не менее месяца, если у него есть хронические заболевания, при обострении прививку делать нельзя.

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