Великобритания прощается с герцогом Эдинбургским Филиппом 17 апреля

Великобритания сегодня, 17 апреля, прощается с герцогом Эдинбургским Филиппом. Похороны проходят в Виндзорском замке. На церемонии прощания лишь самые близкие люди. Кроме них, честь герцогу Эдинбургскому отдают представители родов войск, с которыми он был связан в течение своей долгой жизни. Лишь 30 человек могут проститься с мужем королевы Елизаветы II, из-за санитарных мер ограничено. Гроб с телом по Виндзорскому замку провезет переоборудованный внедорожник. В траурной процессии пройдут дети герцога - принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард, принцесса Анна вместе с внуками - принцами Уильямом и Гарри.