Великобритания прощается с герцогом Эдинбургским Филиппом 17 апреля
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Великобритания прощается с герцогом Эдинбургским Филиппом 17 апреля

7:06:454/17/2021Фото: AP/www.thesun.co.uk
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Гроб с телом по Виндзорскому замку провезет переоборудованный внедорожник. В траурной процессии пройдут дети герцога - принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард, принцесса Анна вместе с внуками - принцами Уильямом и Гарри.

На алтаре в часовне Святого Георгия находятся знаки отличия и медали герцога
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Великобритания сегодня, 17 апреля, прощается с герцогом Эдинбургским Филиппом. Похороны проходят в Виндзорском замке. На церемонии прощания лишь самые близкие люди. Кроме них, честь герцогу Эдинбургскому отдают представители родов войск, с которыми он был связан в течение своей долгой жизни. Лишь 30 человек могут проститься с мужем королевы Елизаветы II, из-за санитарных мер  ограничено. Гроб с телом по Виндзорскому замку провезет переоборудованный внедорожник. В траурной процессии пройдут дети герцога - принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард, принцесса Анна вместе с внуками - принцами Уильямом и Гарри.

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похороны.
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