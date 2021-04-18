Какой силы будет магнитная буря 18 апреля 2021 после трех дней космического шторма

18 апреля 2021 года на нашей планете не ожидается магнитных бурь. Можно расслабиться и спокойно провести выходной день. Магнитная буря оказывает воздействие не только на метеозависимых людей. Ее влияние сильнее ощущается с увеличением возраста, хронические болезни также обостряют восприятие магнитных бурь организмом человека. Что же такое магнитная буря? Ещё в древности люди обнаружили пятна на Солнце. Долгое время их считали кознями дьявола. Ученые позднее установили, что на поверхности звезды происходит космическое цунами: гигантские пузыри, образующиеся на Солнце, лопаются, и в космос выбрасывается раскаленный плазменный ветер. На огромной скорости поток заряженных частиц несется к Земле, магнитное поле нашей планеты от удара плазменного облака вытягивается и колеблется. В атмосфере происходит хаотичное изменение параметров магнитного поля — магнитная буря. В дни спокойного Солнца рекомендуется укреплять организм и нервную систему. Основная мишень, куда направлено попадание бури - это сердце человека. Сильный импульс вызывает сбой сердечного ритма даже у молодого и здорового человека.
Поэтому позаботьтесь о здоровье своего сердца. 1. не употребляйте алкоголь и не курите; 2. организуйте себе правильное здоровое питание; 3. пейте чистую воду, исключите кофе и энергетики; 4. гуляйте на свежем воздухе, спите в хорошо проветриваемом помещении; 5. вспомните несложные упражнения утренней гимнастики, займитесь йогой; 6. максимально избегайте стрессы, во многом сердце страдает от перегрузок нервной системы человека.
Как влияет магнитная буря на жителей Земли?
1. Самое слабое звено — это люди с хроническими заболеваниями. Гипертоники, гипотоники, астматики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями ощущают скачки давления, трудности с дыханием, появляются головные боли, головокружения.
2. У человека ломается режим дня — нарушается сон, появляется сонливость или бессоница, человек теряет аппетит или напротив много ест. Важно правильно организовать распорядок дня и ложиться спать вовремя.
3. Происходят сбои в нервной системе — человек чувствует постоянное напряжение и недовольство, становится злым и вспыльчивым, агрессивным.
Как переносят магнитную бурю наши читатели?
Алена Сергеевна, 40 лет:
- Я сразу сажусь на диету, потому что знаю, что как только в прогнозе магнитная буря, я начинаю бесконтрольно есть всё подряд и много. Помогает овощная диета, ем морковку и яблоки. Стараюсь спать побольше, потому что устаю. Иногда сильно болит голова.
Елена Владимировна, 53 года:
- Прыгает давление, пью таблетки. Не могу уснуть вечером, помогает успокоительный чай и чтение книги на ночь. Но в основном помогает лекарство.
Дарья Андреевна, 32 года:
- Стараюсь снижать физическую нагрузку, отдыхать. Чувствую слабость и болит голова иногда. Чувствую, что побаливает сердце. Терпимо.
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