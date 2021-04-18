Королева Елизавета II простилась с любимым мужем герцогом Эдинбургским. И вся Великобритания тоже

Скорбящая королева сидела сегодня одна, прощаясь с любимым мужем в ее «самый печальный и самый трудный день».
Ее Величество, 94 года, похоронила герцога Эдинбургского, который находился рядом с ней на протяжении семи десятилетий непоколебимой службы, в эмоциональном служении.
Ее Величество, одетая по этому случаю во все черное и в маске, выглядела грустной и глубоко задуманной, когда вошла в часовню Святого Георгия в Виндзоре.
Одно яркое изображение показало мрачную королевскую особу, сидящую в одиночестве в огромной часовне, когда она прощалась со своим верным мужем, 99 лет, который умер 9 апреля.
Королева пробилась к передней части часовни одна - после правил Covid, согласно которым гости должны были дистанцироваться и сидеть на расстоянии двух метров друг от друга.
В очень эмоциональных сценах она почтительно склоняла голову, когда гроб принца Филиппа несли гроб, чтобы поставить перед ее скамьей.
Смерть герцога Эдинбургского означает, что королева, которой на следующей неделе исполнится 95 лет, впервые за 69 лет своего правления будет править одна.
Во время службы принц Чарльз с трудом сдерживал слезы, когда декан Виндзора отдал дань уважения преданности Филиппа и его служению своей стране.
Принц Уильям сидел рядом со своей женой, герцогиней Кембриджской, а Гарри - напротив, с другой стороны часовни.
Когда 50-минутная служба подошла к концу, гроб Филиппа опустили в Королевское хранилище - в беспрецедентных сценах, которые раньше не транслировались по телевидению.
Но Королевское Убежище не является его последним пристанищем, так как в конечном итоге он будет похоронен вместе с Королевой в Садах Фрогмор, когда она скончается.
Опускания гроба с помощью электрического двигателя перед миллионами телезрителей был один из многих факторов, которые сделали его похороны в отличие от любого другого королевского случая.
Эмоции дня были очевидны на протяжении всей службы, что усиливалось резким сокращением списка гостей, насчитывавшего всего 30 провожающих.
Несмотря на то, что членам королевской семьи приходилось носить маски в часовнях, временами были отчетливо видны слезы.
В какой-то момент принц Чарльз вскочил, возглавив процессию за гробом своего отца.
Кейт Миддлтон прикрыла глаза классической черной вуалью, поддерживая своего мужа принца Уильяма.
Она решила носить жемчужное колье, принадлежащее королеве, которое носила принцесса Диана, как трогательный кивок своей покойной свекрови.
Софи Уэссекс также явно была взволнована, когда она остановилась, чтобы вытереть слезы в компании двух своих детей и мужа принца Эдварда.
На этой неделе королевская особа, которую королева считает фаворитом, поддерживает семью в их горе.
В то время как Гарри и Уильям регулярно склоняли головы, поскольку длительные почести Филиппа отражались в сокращении службы.
Мрачная королева сидела одна в «самый печальный и самый трудный день», прощаясь с мужем принцем Филиппом.
У часовни публика собралась, чтобы попрощаться с единственной в своем роде королевской особой, несмотря на просьбы держаться подальше из-за Ковида.
Его смерть вызвала излияние горя, когда за Виндзорским замком осталось море цветов.
А в 3 часа дня народ замолчал на одну минуту, чтобы воздать должное Филиппу, когда он совершал свой последний путь.
Шкатулку поместили на зеленый Land Rover. Филип потратил 16 лет на проектирование для своего последнего путешествия незадолго до 15:00.
Гробоносцы, в состав которых входила рота королевы гренадерской гвардии, на мгновение остановились, пока солдаты салютовали гробу.
Гроб герцога был задрапирован его личным штандартом, который отдает дань уважения его наследию как принца Греции и Дании, его фамилии и его эдинбургскому титулу.
Первые три четверти показали его происхождение - с синими львами и красными сердцами на желтом фоне, представляющими Данию, белым крестом на синем, представляющим Грецию, и его англизированным фамилией Маунтбеттен, представленным двумя черными «бледностями» или полосами на белом.
Четвертая четверть содержит герб города Эдинбург.
Похороны Филиппа были приправлены трогательными поклонами его военной службе и долгу перед своей страной.
Музыка, выбранная герцогом, включала гимн «Вечный Отец, Сильный, чтобы спасти», который традиционно ассоциируется с мореплавателями и морской армией.
Горны из Королевской морской пехоты озвучили Action Stations, чтобы отразить давнюю связь Филиппа с Королевским флотом.
Песня играет на военном корабле, чтобы дать сигнал всем стрелкам идти на боевые посты, и иногда ее звучат на похоронах моряков.
Но никто из королевской семьи не носил военную форму, а вместо этого надел утреннее пальто с медалями или дневную одежду из опасений, что принц Гарри будет единственным старшим королевским мужчиной, одетым по-другому.
Ранее Гарри был замечен стоящим отдельно от Уильяма, когда процессия пробивалась через территорию Виндзорского замка.
Это первый раз, когда он видел свою семью после Megxit - хотя сообщалось, что он разговаривал по телефону с Чарльзом и Уильямом после приземления в Великобритании.
Он отошел в нескольких футах от Уильяма, а между ними стоял Питер Филлипс, пока они обрабатывали его позади гроба.
Петр немного отступил, чтобы братья пошли вперед в том же темпе.
Они медленно двинулись к часовне вместе с упорядоченной семейной группой.
Затем Гарри встал позади Уильяма, когда они мрачно стояли в часовне, когда гроб осторожно опускали.
Источник: https://www.thesun.co.uk/