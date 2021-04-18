Немцы платят 1000 евро за тур с прививкой "Спутником V" в Москву

Жители Германии массово едут в Москву, чтобы поставить прививку от коронавируса. 50 немцев недавно прибыли с этой целью в российскую столицу из Франкфурта.
По данным ru.euronews.com, такой тур для каждого обошелся в 1000 евро. В него входит трехдневное проживание в отеле, укол вакциной "Спутник V" в частной клинике и экскурсионная поездка по Москве.
Немцы таким образом совмещают полезное с приятным: привиться от коронавируса и отдохнуть.
Как рассказал изданию организатор тура Ханс Бланк, в Германии есть проблемы с вакцинацией, поскольку пока прививают людей в возрасте 70 лет и старше. Остальным придется ждать очереди до 10 месяцев. Поэтому он нашел возможность ускорить иммунизацию. Его идея нашла поддержку среди немцев. Тем более, что европейской и американской вакцине доверяют далеко не все.
Пока лишь некоторые европейские страны пользуются в ходе прививочной кампании российским "Спутник V".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в России тоже есть очереди за прививками от коронавируса. В стране вакцинировалось свыше 8 млн человек.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.