Немцы платят 1000 евро за тур с прививкой "Спутником V" в Москву
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Немцы платят 1000 евро за тур с прививкой "Спутником V" в Москву

1:26:574/18/2021
0

Жители Германии таким образом совмещают полезное с приятным: привиться от коронавируса и отдохнуть. В их стране очередь на вакцинацию достигает 10 месяцев.

За вакциной в Москву

Жители Германии массово едут в Москву, чтобы поставить прививку от коронавируса. 50 немцев недавно прибыли с этой  целью в российскую столицу из Франкфурта.

По данным ru.euronews.com, такой тур для каждого обошелся в 1000 евро. В него входит трехдневное проживание в отеле, укол вакциной  "Спутник V" в частной клинике и экскурсионная поездка по Москве.

Немцы таким образом совмещают полезное с приятным: привиться от коронавируса и отдохнуть.

Как рассказал изданию организатор тура Ханс Бланк, в Германии есть проблемы с вакцинацией, поскольку пока прививают людей в возрасте 70 лет и старше. Остальным придется ждать очереди до 10 месяцев. Поэтому он нашел возможность ускорить иммунизацию. Его идея нашла поддержку среди немцев. Тем более, что европейской и американской вакцине доверяют далеко не все.

Пока лишь некоторые европейские страны пользуются в ходе прививочной кампании российским "Спутник V".

 

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в России тоже есть очереди за прививками от коронавируса. В стране вакцинировалось свыше 8 млн человек.


 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

 Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бессрочный масочный режим поддерживают 15% жителей Новосибирска
    1:01:16 4/18/2021
    Бессрочный масочный режим поддерживают 15% жителей Новосибирска
    Труп утонувшего в грязи мужчины достали из ямы: Его засосало под плиту. Смотрите видео
    12:15:54 4/18/2021
    Труп утонувшего в грязи мужчины достали из ямы: Его засосало под плиту. Смотрите видео
    Google показал изменение Земли за 37 лет: Вы удивитесь
    11:49:12 4/18/2021
    Google показал изменение Земли за 37 лет: Вы удивитесь
    Бердск"Шоколадную страну" замкнуло в Бердске: Экстренные службы срочно выехали на пожар
    11:29:06 4/18/2021
    "Шоколадную страну" замкнуло в Бердске: Экстренные службы срочно выехали на пожар
    БердскСколько новых заразившихся коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 18 апреля, стало известно
    11:03:05 4/18/2021
    Сколько новых заразившихся коронавирусом выявили в Бердске за сутки на 18 апреля, стало известно
    Спуск с горы в купальниках в Шерегеше побил рекорд по числу участников
    10:33:55 4/18/2021
    Спуск с горы в купальниках в Шерегеше побил рекорд по числу участников
    Точный гороскоп на воскресенье 18 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:26 4/18/2021
    Точный гороскоп на воскресенье 18 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    18 апреля – праздник Федулы Ветреника: приметы, что запрещено делать и почему обязательно нужно открыть окна
    9:53:05 4/18/2021
    18 апреля – праздник Федулы Ветреника: приметы, что запрещено делать и почему обязательно нужно открыть окна
    Доходы за 2020 год показали Карелин и Городецкий, сенаторы от Новосибирской области
    9:42:32 4/18/2021
    Доходы за 2020 год показали Карелин и Городецкий, сенаторы от Новосибирской области
    Календарь дачника на 18 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:00 4/18/2021
    Календарь дачника на 18 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?