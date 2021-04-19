Магнитная буря 19 апреля 2021 настигнет метеопатов: даты новых геоударов

Началась новая неделя. Что ждет метеозависимых людей сегодня, 19 апреля?
По прогнозам, сегодня нас ждет средней силы магнитная буря, которая начнется ночью и будет длится до 12 часов по Москве. В промежуток до 15.00 – магнитные волны успокоятся, но после этого времени вновь солнечная активность себя начнет проявлять слабыми возмущениями. По информации ФИАН, следующая сильная магнитная буря выпадет на 22 апреля. И следом 27 апреля. Поэтому метеопатам нужно к ней подготовиться.
Как пережить апрельские удары?
- Ведите спокойный образ жизни и не поддавайтесь на любую агрессию.
-Постарайтесь больше отдыхать и гулять.
-Пейте таблетки от давления, если вам их прописал врач. И конечно, следите за своим АД.
-Употребляйте больше чистой воды и травяных чаев. Очень полезен лимон, сок которого вы выдавите в воду или просто бросите в стакан нарезанные кусочки.
-Ложитесь спать раньше.
-Если вас настигнет мигрень, то выпейте таблетку и примите контрастный душ. Боль лучше не терпеть.
-Не ешьте жирной, соленой пищи.
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