Собянин собирает деньги на скидки для вакцинации пожилых москвичей на фоне роста коронавируса
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Собянин собирает деньги на скидки для вакцинации пожилых москвичей на фоне роста коронавируса

9:34:594/20/2021
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Мэр Москвы предложил социально ответственному бизнесу помочь простимулировать жителей столицы в возрасте 60+.

Сергей Собянин поддержал идею поощрения вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге 20 апреля рассказал о программе поощрений для старшего поколения, сделавших прививку от коронавируса. По его словам, столичный бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Собянин рассказал, что Торгово-промышленная палата, чтобы  избежать нового локдауна в Москве, внедрить программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу.

-Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе, - рассказал Собянин, подтвердив, что "последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться".

На этом фоне он не только поддерживает программу поощрений, но и считает, что она не должна ограничиваться торговыми скидками.

-Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса, - пояснил мысль столичный мэр.

По его мнению, деньги на программу можно собрать за счет пожертвований "социально ответственного бизнеса". И обнародовал счет, на который можно перечислять деньги.

 

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