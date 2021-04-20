Собянин собирает деньги на скидки для вакцинации пожилых москвичей на фоне роста коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге 20 апреля рассказал о программе поощрений для старшего поколения, сделавших прививку от коронавируса. По его словам, столичный бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Собянин рассказал, что Торгово-промышленная палата, чтобы избежать нового локдауна в Москве, внедрить программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу.
-Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе, - рассказал Собянин, подтвердив, что "последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться".
На этом фоне он не только поддерживает программу поощрений, но и считает, что она не должна ограничиваться торговыми скидками.
-Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса, - пояснил мысль столичный мэр.
По его мнению, деньги на программу можно собрать за счет пожертвований "социально ответственного бизнеса". И обнародовал счет, на который можно перечислять деньги.