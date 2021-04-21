Давление скачет у метеопатов: сильнейший магнитный шторм идет на землю, а какой будет буря 21 апреля 2021

21 апреля 2021 года метеозависимые люди на нашей планете могут не обращать внимание на прогноз погоды. Ближайшая магнитная буря прогнозируется 24 апреля. Оставшиеся три дня солнечного спокойствия можно с пользой посвятить подготовке и закаливанию организма. Продолжительный магнитный шторм, который обрушится на Землю через несколько суток, будет изнурительным и сильным. Специалисты прогнозируют его силу около 4 баллов. При этом основной удар придется на начало шторма. Первый день магнитной бури сильно повлияет на состояние здоровья людей с ослабленным организмом. В зоне риска сердечники, астматики, гипертоники, гипотоники, пожилые люди, беременные женщины и дети.
Как влияет магнитная буря на метеозависимого человека: 1. Нарушается сон и аппетит. 2. Происходят скачки давления. 3. Появляется головная боль, возможны головокружения и обмороки. 4. Нарушается координация движений, появляются боли в суставах и спине. 5. Возникают немотивированные приступы злости и ярости, человек расстраивается и нервничает без повода, часто плачет.
Как подготовить свой организм и обезопасить себя от влияния магнитных бурь:
1. Организуйте правильно режим дня, ложитесь спать до полуночи, не смотрите долго телевизор, перед сном проветривайте спальню.
2. Пересмотрите меню, ешьте больше овощей и фруктов, меньше жирного и сладкого, пейте больше воды.
3. Принимайте контрастный душ утром и теплую ванну вечером, старайтесь делать легкую гимнастику утром и упражнения дыхательной гимнастики в течение дня.
4. Берегите нервную систему, избегайте и не начинайте ссор и скандалов, думайте о хорошем, позитивный настрой облегчает жизнь.
21 апреля синоптики обещают хорошую погоду. Полезно погулять по парку, хорошо, если есть возможность выехать в лес, подышать воздухом соснового леса. Хорошо в дни спокойного солнца поплавать в бассейне, заняться своим любимым делом, съездить на дачу или в театр. Это благоприятное время для путешествий на автомобиле — навестите своих друзей детства или родных, вспомните о смешных и счастливых случаях, пойте песни. Не стоит злоупотреблять алкоголем и любыми энергетиками. Научитесь веселиться от души.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Виктория Павловна, 62 года:
- Плохо дышу, задыхаюсь, не могу спать. Сплю почти сидя на трех подушках. Болит сердце и суставы. Пью лекарства. Ничего не помогает. Утром еле встаю, долго прихожу в себя.
Ольга Павловна, 51 год:
- Давление растет и падает. Не могу работать, кружится голова. Помогает чай с мятой и обильное питьё. Аппетита нет, почти ничего не ем. Но так даже легче.
Виктор Владимирович, 63 года:
- Ноют ноги, суставы болят, плохо вижу почему-то именно в дни магнитных бурь. Нервничаю много и волнуюсь. Научился сам себя успокаивать. Засыпаю только после прогулки. Если смотрю телевизор, то не усну до 3 часов ночи.