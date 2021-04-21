Давление скачет у метеопатов: сильнейший магнитный шторм идет на землю, а какой будет буря 21 апреля 2021
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Давление скачет у метеопатов: сильнейший магнитный шторм идет на землю, а какой будет буря 21 апреля 2021

3:00:514/21/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Это благоприятное время для путешествий на автомобиле — навестите своих друзей детства или родных, вспомните о смешных и счастливых случаях, пойте песни. Не стоит злоупотреблять алкоголем и любыми энергетиками. Научитесь веселиться от души.

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Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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21 апреля 2021 года метеозависимые люди на нашей планете могут не обращать внимание на прогноз погоды. Ближайшая магнитная буря прогнозируется 24 апреля. Оставшиеся три дня солнечного спокойствия можно с пользой посвятить подготовке и закаливанию организма. Продолжительный магнитный шторм, который обрушится на Землю через несколько суток, будет изнурительным и сильным. Специалисты прогнозируют его силу около 4 баллов. При этом основной удар придется на начало шторма. Первый день магнитной бури сильно повлияет на состояние здоровья людей с ослабленным организмом. В зоне риска сердечники, астматики, гипертоники, гипотоники, пожилые люди, беременные женщины и дети.

Как влияет магнитная буря на метеозависимого человека: 1. Нарушается сон и аппетит. 2. Происходят скачки давления. 3. Появляется головная боль, возможны головокружения и обмороки. 4. Нарушается координация движений, появляются боли в суставах и спине. 5. Возникают немотивированные приступы злости и ярости, человек расстраивается и нервничает без повода, часто плачет.

Как подготовить свой организм и обезопасить себя от влияния магнитных бурь:
1. Организуйте правильно режим дня, ложитесь спать до полуночи, не смотрите долго телевизор, перед сном проветривайте спальню.
2. Пересмотрите меню, ешьте больше овощей и фруктов, меньше жирного и сладкого, пейте больше воды.
3. Принимайте контрастный душ утром и теплую ванну вечером, старайтесь делать легкую гимнастику утром и упражнения дыхательной гимнастики в течение дня.
4. Берегите нервную систему, избегайте и не начинайте ссор и скандалов, думайте о хорошем, позитивный настрой облегчает жизнь.

21 апреля синоптики обещают хорошую погоду. Полезно погулять по парку, хорошо, если есть возможность выехать в лес, подышать воздухом соснового леса. Хорошо в дни спокойного солнца поплавать в бассейне, заняться своим любимым делом, съездить на дачу или в театр. Это благоприятное время для путешествий на автомобиле — навестите своих друзей детства или родных, вспомните о смешных и счастливых случаях, пойте песни. Не стоит злоупотреблять алкоголем и любыми энергетиками. Научитесь веселиться от души.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Виктория Павловна, 62 года:
- Плохо дышу, задыхаюсь, не могу спать. Сплю почти сидя на трех подушках. Болит сердце и суставы. Пью лекарства. Ничего не помогает. Утром еле встаю, долго прихожу в себя.
Ольга Павловна, 51 год:
- Давление растет и падает. Не могу работать, кружится голова. Помогает чай с мятой и обильное питьё. Аппетита нет, почти ничего не ем. Но так даже легче.
Виктор Владимирович, 63 года:
- Ноют ноги, суставы болят, плохо вижу почему-то именно в дни магнитных бурь. Нервничаю много и волнуюсь. Научился сам себя успокаивать. Засыпаю только после прогулки. Если смотрю телевизор, то не усну до 3 часов ночи.

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магнитная бурязакаливаниегеомагнитный шторм
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