Магнитная буря 22 апреля 2021: метеопатов опять ждет геоудар
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Магнитная буря 22 апреля 2021: метеопатов опять ждет геоудар

4:00:534/22/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Людям с астмой и другими заболеваниями органов дыхания врачи рекомендуют лекарства иметь при себе в течение всего дня. Очень сложный день будет для гипертоников. Утром последствия магнитной бури могут дать осложнения на суставы и позвоночник.

солнце, закат
22 апреля 2021 года магнитная буря ожидается в ночные часы
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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22 апреля 2021 года небольшие возмущения магнитного поля Земли ожидаются ночью, с полуночи до 3 часов. Поздним вечером в районе 21 часа также будут наблюдаться кратковременные колебания, в течение суток состояние магнитного поля нашей планеты будет неустойчивым. Для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями важно правильно спланировать свой день. Обязательно накануне перед сном проветрите помещение, постарайтесь вечером погулять, выполните несколько упражнений дыхательной гимнастики. Людям с астмой и другими заболеваниями органов дыхания врачи рекомендуют иметь при себе лекарства в течение всего дня. Очень сложный день будет для гипертоников. Утром последствия магнитной бури могут дать осложнения на суставы и позвоночник. В течение дня возмущения магнитного поля будут слабыми, поэтому постарайтесь ближе к вечеру сделать все требующие внимания и концентрации дела и ближе к 21 часу просто отдыхать.

Чтобы минимизировать влияние магнитных возмущений на организм специалисты советуют: - оптимизировать режим дня, выделить достаточное количество времени на сон; - выбрать правильный режим питания и стабилизировать диету; - больше времени находится на свежем воздухе, но не под прямыми лучами солнца; - ограничить физическую нагрузку, больше отдыхать; - не травмировать нервную систему, не участвовать в конфликтах и избегать ссор; - закалять организм, принимать контрастный душ и ножные ванны.

Что поможет лучше себя чувствовать в дни, когда Солнце активно:
- утренняя гимнастика;
- отказ от курения и алкоголя;
- позитивный настрой;
- спокойный сон не менее 8 часов в сутки;
- ровное и спокойное общение с коллегами и родными;
- вовремя принятые лекарства и строгое выполнение указаний врача;
- травяные чаи и питье достаточного количества чистой воды;
- правильно организованный отдых в течение дня, чередование умственной и физической нагрузки.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Олеся Игоревна, 52 года:
- Очень сильно болит голова от скачков давления. Обостряется артрит. Пью лекарства, делаю ванночки для рук и ног, стараюсь больше отдыхать, домашние дела вечером откладываю. Помогает чай из сбора трав.
Татьяна Яковлевна, 59 лет:
- Мучаюсь с давлением, скачет весь день, плохо засыпаю. Стараюсь не пить кофе и чай, пью воду и кефир на ночь. Мало ем, тогда полегче организму. Очень тяжело в дни магнитных бурь переношу поездки в маршрутке — укачивает и тошнит. Стараюсь ходить пешком.
Виктор Александрович, 67 лет:
- Плохо сплю, а если усну, то сны снятся тревожные и страшные. Пью чай с мятой без сахара. Давление повышается без повода резким скачком, потом в глазах темно. Стараюсь отвлечься, позвоню другу — поговорю — легче становится. Жена тоже мучается с давлением. Пьет таблетки весь день.

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