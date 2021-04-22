Актер из «Глухаря» Алексей Артамонов скончался в Москве
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Актер из «Глухаря» Алексей Артамонов скончался в Москве

4:56:424/22/2021Фото: Стоп-кадр из фильма "Железный занавес"
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Крестник актера Николай Сирин не мог связаться с мужчиной, поэтому начал его искать.

Артамонов снимался в сериалах и играл в театре
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В своей московской квартире найдет мертвым 62-летний актер Алексей Артамонов. Причины смерти пока не установлены, но о преступлении речи нет.

Крестник артиста Николай Сирин не мог несколько дней связаться с мужчиной, поэтому начал его искать. Полицейские вскрыли дверь в квартиру Артамонова (замок был заперт изнутри), где и обнаружили труп мужчины. Актер умер, сидя в кресле.

Напомним, что Артамонов снимался в таких сериалах как «Тест на беременность», «Час Волкова», «Группа счастья», а также играл в Театре Российской Армии.

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смертьглухарьартамонов
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