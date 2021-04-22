Актер из «Глухаря» Алексей Артамонов скончался в Москве

В своей московской квартире найдет мертвым 62-летний актер Алексей Артамонов. Причины смерти пока не установлены, но о преступлении речи нет.
Крестник артиста Николай Сирин не мог несколько дней связаться с мужчиной, поэтому начал его искать. Полицейские вскрыли дверь в квартиру Артамонова (замок был заперт изнутри), где и обнаружили труп мужчины. Актер умер, сидя в кресле.
Напомним, что Артамонов снимался в таких сериалах как «Тест на беременность», «Час Волкова», «Группа счастья», а также играл в Театре Российской Армии.