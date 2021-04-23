Прививки от коронавируса поставили около 9000 жителей Бердска. Вакцина есть
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Прививки от коронавируса поставили около 9000 жителей Бердска. Вакцина есть

7:09:094/23/2021Фото: Pixabay
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Теперь вакцинировать за день будут больше бердчан, потому что открывается новый пункт во взрослой поликлинике на улице Островского, 53.

В Бердске с понедельника начнет работать новый пункт вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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На 23 апреля с начала февраля в Бердск было передано 6700 доз вакцины «Спутник V». Сейчас известно, что уже осталось порядка 800 доз, которые используют на следующей неделе. 3244 жителя Бердска получили оба компонента вакцины, 5632 пока только первый компонент.

Прививки уже поставили лицам 60+ (1798) и представителям профессий связанных с работой с людьми. Это - врачи, педагоги, работники социальных служб. Также в приоритете граждане с наличием хронических заболеваний (948).

В сутки медики обслуживают по 200 человек. Теперь вакцинировать за день будут больше, потому что открывается новый пункт во взрослой поликлинике на улице Островского, 53.

Работать он начнет уже с 26 апреля. Горожане смогут получить свою дозу вакцины с 12:00 до 20:00 в рабочие дни и с 9:00 до 15:00 в выходные.

Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала о том, что не нужно бояться прививок:
- Никаких тяжёлых осложнений не зарегистрировано. Может быть недомогание, повышение температуры. При такой реакции можно выпить жаропонижающее.

Для того, чтобы вас приняли в пункте вакцинации, нужно взять с собой паспорт, полис, СНИЛС и, при наличии, прививочный сертификат, пишет Бердск-Онлайн.

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поликлиника вакцина
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