25 апреля - Вербное воскресенье: Расписание богослужений в Преображенском храме Бердска в великий праздник

Вербное воскресенье празднуется православными христианами в 2021 году 25 апреля. Наступает Вербное воскресенье сразу после Лазаревой субботы и ровно за неделю до Пасхи.
Историческая справка:
После воскрешения Лазаря Иисус Христос с учениками направился на праздник в Иерусалим. Прибыл Иисус в город на ослике, и люди встречали его у ворот. Наслышанные о чудесах, сотворенных Иисусом, горожане бросали к его ногам пальмовые ветви. В отличие от простого народа, иудейские первосвященники были не рады Иисусу. Христос знал, что этот путь приведет его к гибели — к Голгофе и кресту. Вербное воскресенье стало символом признания Иисуса Христа Спасителем человечества.
В Преображенском кафедральном соборе Бердска 25 апреля 2021 года в Вербное воскресенье Божественная литургия и освящение верб в 7 и 9 часов, Вечернее богослужение в 16 часов.
Распространенная традиция в этот праздник - слегка ударять, хлестать друг друга освященной вербой. Вернувшись домой из храма, люди легкими ударами вербы ударяли домочадцев, приговаривая: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба". Освященные веточки хранят целый год дома, а перед следующим Вербным воскресеньем веточки вербы сжигают. Пушистые веточки вербы неспроста стали символами празднования Входа Господня в Иерусалим. Пальмы в северных широтах не растут. Поэтому пальмовые ветви заменили на цветущую вербу. Это единственное растение, которое расцветает ранней весной, несмотря на морозы и снег. Веточки вербы символизируют победу жизни над смертью. Издревле именно верба считалась на Руси растением, приносящим удачу и защищающим от болезней и злых духов.