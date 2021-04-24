Иеромонах Владимир освятил вербу в Лазареву субботу в Преображенском храме Бердска

В Преображенском соборе Бердска 24 апреля отмечался большой праздник - Лазарева суббота. Так называют день накануне Вербного воскресенья.
На самом деле этими события разделяет во времени месяц или два. В Евангелие от Иоанна повествуется о том, как по пути в Иерусалим Христос получил известие от своих друзей о болезни одного из них - Лазаря. Когда Иисус добрался до их дома, оказалось, что Лазарь умер. Христос поспешил к могиле и сказал: “Я есмь воскресенье и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.” Камень от гробницы Лазаря спутники Христа убрали, и Иисус воззвал громко: “Лазарь, выходи!” И вышел воскресший Лазарь. С того дня народ полюбил и признал Христа своим Спасителем. Этот призыв Иисуса: ”Лазарь, выходи!”, прозвучавший в храме в праздник обращен ко всем людям; в молитве Великого поста есть подобные слова - “Душа моя, восстань, что спишь?”
В Лазареву субботу приносят в церковь веточки вербы. Весной верба распускается рано, ее пушистые “котики” - символ жизни, воскресения всего живого. На службе в Преображенском храме верующие молились об исцелении от болезней, о здоровье близких людей. Считается, что молитва о здравии в Лазареву субботу обязательно будет услышана. Вербу освятил иеромонах Владимир, окропив веточки вербы и всех пришедших в храм людей святой водой.
На утреннюю службу в Вербное воскресенье люди придут с освященными накануне веточками вербы, чтобы приветствовать вход Христа в Иерусалим, произошедший две тысячи лет назад, чтобы вспомнить вступление Господа на путь добровольных страданий - на Голгофу и крест. Впереди Страстная неделя и светлый праздник Пасхи - воскресения и вечной жизни.