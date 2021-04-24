Иеромонах Владимир освятил вербу в Лазареву субботу в Преображенском храме Бердска
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Иеромонах Владимир освятил вербу в Лазареву субботу в Преображенском храме Бердска

11:10:284/24/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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На службе в Преображенском храме верующие молились об исцелении от болезней, о здоровье близких людей. Считается, что молитва о здравии в Лазареву субботу обязательно будет услышана.

Освящение вербы
Сюжет: Православные обряды
25 апреля - Вербное воскресенье: Расписание богослужений в Преображенском храме Бердска в великий праздник

25 апреля - Вербное воскресенье: Расписание богослужений в Преображенском храме Бердска в великий праздникВечерняя служба в Лазареву субботу-2021: вербу освятят в 17 часов 24 апреля в Преображенском храме БердскаЕщё 911 новости


В Преображенском соборе Бердска 24 апреля отмечался большой праздник - Лазарева суббота. Так называют день накануне Вербного воскресенья.
На самом деле этими события разделяет во времени месяц или два. В Евангелие от Иоанна повествуется о том, как по пути в Иерусалим Христос получил известие от своих друзей о болезни одного из них - Лазаря. Когда Иисус добрался до их дома, оказалось, что Лазарь умер. Христос поспешил к могиле и сказал: “Я есмь воскресенье и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.” Камень от гробницы Лазаря спутники Христа убрали, и Иисус воззвал громко: “Лазарь, выходи!” И вышел воскресший Лазарь. С того дня народ полюбил и признал Христа своим Спасителем. Этот призыв Иисуса: ”Лазарь, выходи!”, прозвучавший в храме в праздник обращен ко всем людям; в молитве Великого поста есть подобные слова - “Душа моя, восстань, что спишь?”

В Лазареву субботу приносят в церковь веточки вербы. Весной верба распускается рано, ее пушистые “котики” - символ жизни, воскресения всего живого. На службе в Преображенском храме верующие молились об исцелении от болезней, о здоровье близких людей. Считается, что молитва о здравии в Лазареву субботу обязательно будет услышана. Вербу освятил иеромонах Владимир, окропив веточки вербы и всех пришедших в храм людей святой водой.

На утреннюю службу в Вербное воскресенье люди придут с освященными накануне веточками вербы, чтобы приветствовать вход Христа в Иерусалим, произошедший две тысячи лет назад, чтобы вспомнить вступление Господа на путь добровольных страданий - на Голгофу и крест. Впереди Страстная неделя и светлый праздник Пасхи - воскресения и вечной жизни.

Дорога к храму
Лазарева суббота. Праздничная вечерня в Преображенском соборе Бердска
Иеромонах Владимир читает Евангелие о воскрешение Лазаря
Священники одеты в одежды зеленого цвета - это цвет вечной жизни
Преображенский кафедральный собор Бердска

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