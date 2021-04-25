Деньги раздает Собянин пожилым москвичам за прививку от коронавируса

С 27 апреля в Москве начнет действовать объявленная мэром Сергеем Собяниным программа по поощрению вакцинации пожилыми людьми.
Москвичи старшего поколения получат по 1000 рублей в подарочной карте при условии, что они уже получили первый компонент вакцины.
В воскресенье в своем блоге об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Для получения карты или промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Сайт начнет работать с 27 числа.
Потратить призовые деньги можно будет в магазинах, аптеках и кафе, которые являются участниками акции «Миллион призов». Также будут действовать скидки и бонусы.