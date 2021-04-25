Деньги раздает Собянин пожилым москвичам за прививку от коронавируса
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Деньги раздает Собянин пожилым москвичам за прививку от коронавируса

5:42:484/25/2021Фото: Pixabay
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С 27 апреля в Москве начнет действовать программа поощрений «Миллион призов». Пожилые граждане, получившие первый компонент вакцины получат подарочные карты.

Москвичей старшего возраста призывают прививаться и обещают за это деньги
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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С 27 апреля в Москве начнет действовать объявленная мэром Сергеем Собяниным программа по поощрению вакцинации пожилыми людьми.

Москвичи старшего поколения получат по 1000 рублей в подарочной карте при условии, что они уже получили первый компонент вакцины.

В воскресенье в своем блоге об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Для получения карты или промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru. Сайт начнет работать с 27 числа.

Потратить призовые деньги можно будет в магазинах, аптеках и кафе, которые являются участниками акции «Миллион призов». Также будут действовать скидки и бонусы.

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деньги вакцинапожилые москвичи
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