Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс скончалась в Москве
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Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс скончалась в Москве

9:21:124/27/2021Фото: Википедия
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Она завоевывала олимпийское золото в толкании ядра и в метании диска в 1960 и 1964 годах.

Похоронят чемпионку на Донском кладбище в Москве
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В возрасте 84-х лет ушла из жизни трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Пресс получила первую золотую медаль в толкании ядра на Олимпийских играх в Риме в 1960 году, а также серебряную в метании диска. Игры в Токио в 1964 принесли спортсменке победу уже в двух дисциплинах. Кроме того, Пресс не раз становилась чемпионкой Европы и СССР и неоднократно устанавливала мировые рекорды.

После окончания спортивной карьеры Пресс стала тренером и занималась научной работой.

Похоронят чемпионку на Донском кладбище в Москве (рядом с сестрой Ириной Пресс – двукратной которая дважды становилась олимпийской чемпионкой).

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смертьлегкая атлетикаолимпийская чемпионка
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