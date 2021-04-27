Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс скончалась в Москве

В возрасте 84-х лет ушла из жизни трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.
Пресс получила первую золотую медаль в толкании ядра на Олимпийских играх в Риме в 1960 году, а также серебряную в метании диска. Игры в Токио в 1964 принесли спортсменке победу уже в двух дисциплинах. Кроме того, Пресс не раз становилась чемпионкой Европы и СССР и неоднократно устанавливала мировые рекорды.
После окончания спортивной карьеры Пресс стала тренером и занималась научной работой.
Похоронят чемпионку на Донском кладбище в Москве (рядом с сестрой Ириной Пресс – двукратной которая дважды становилась олимпийской чемпионкой).