Вечерняя магнитная буря 28 апреля 2021: Чем грозит метеопатам смещение силовых линий магнитного поля Земли

28 апреля 2021 года специалисты прогнозируют слабую солнечную активность. Поверхность светила не имеет пятен, выброса потоков солнечного ветра не замечено. Как следствие, магнитное поле Земли находится в относительном покое. С 3 часов ночи до 15 часов дня геомагнитная обстановка идеальна для метеопатов - нет заметных возмущений, лишь легкие колебания силой в 1 бал фиксируются в магнитном поле нашей планеты.
В это время возможны только перепады настроения - от нервного возбуждения до полной апатии. У детей могут возникнуть немотивированные капризы, плаксивость и легкое недомогание. Для людей с хроническими заболеваниями основная забота - иметь при себе назначенные врачом лекарства и внимательно соблюдать график их приема. Обострений и осложнений болезней не предвидится, контролируйте показания артериального давления, принимайте лекарства для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, витамины.
Вечером, в 18 часов ожидаются хаотические сдвиги в магнитном поле Земли - возмущения магнитного поля станут заметнее, сила колебаний прогнозируется специалистами на уровне 2-3 баллов. Средней силы магнитная буря вызовет заметное смещение силовых линий магнитного поля Земли. Это опасно для землян с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением. Вечером 28 апреля гипертоникам и гипотоникам специалисты советуют погулять перед сном, сделать ножную ванну, попить успокоительные травяные чаи. Следующая сильнейшая магнитная буря силой 5 баллов ожидается только 4 мая. З мая вечером, ближе к полуночи на Землю обрушатся языки солнечного ветра. Известно, что человек в принципе приспосабливается к изменениям в магнитном поле планеты, поэтому можно в относительно спокойные дни укрепить организм и нервную систему.
Что поможет человеку успешно противостоять магнитной буре:
1.Здоровый образ жизни - отказ от алкоголя и табака, соблюдение режима дня и питания.
2.Закаливание организма - контрастный душ, обливания ног и тела, прогулки в лесу, легкая гимнастика, йога и дыхательная гимнастика.
3.Укрепление нервной системы - самоанализ, аутотренинг, сдержанность, позитивный настрой, самоконтроль, правильно организованный досуг и правильно выбранное окружение.
4.Внимательное отношение к коллегам и членам семьи - возможно среди них есть метеопаты, не следует обострять отношения и провоцировать агрессию и истерику.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Марина Ивановна, 47 лет:
- Болят кости в ногах и суставы, сложно подниматься по лестнице на 4 этаж. Бывают головокружения и головные боли. Трудности с дыханием, особенно если душно и жарко.
Александра Павловна, 67 лет:
- Давление растет, болит сердце. Самое плохое - тревожность и нервное напряжение, порой не могу уснуть.
Владимир Иосифович, 59 лет:
- Сплю, сонливость и апатия. Усталость с утра, даже если ничего серьезного за день не сделал - к вечер разбит и совсем нет сил. Иду в душ, становится легче. Пью горячий чай, и обливаю ноги холодной водой - помогает взбодриться.