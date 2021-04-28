Вечерняя магнитная буря 28 апреля 2021: Чем грозит метеопатам смещение силовых линий магнитного поля Земли
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Вечерняя магнитная буря 28 апреля 2021: Чем грозит метеопатам смещение силовых линий магнитного поля Земли

6:30:294/28/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Гипертоникам и гипотоникам специалисты советуют погулять перед сном, сделать ножную ванну, попить успокоительные травяные чаи.

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Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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28 апреля 2021 года специалисты прогнозируют слабую солнечную активность. Поверхность светила не имеет пятен, выброса потоков солнечного ветра не замечено. Как следствие, магнитное поле Земли находится в относительном покое. С 3 часов ночи до 15 часов дня геомагнитная обстановка идеальна для метеопатов - нет заметных возмущений, лишь легкие колебания силой в 1 бал фиксируются в магнитном поле нашей планеты.

В это время возможны только перепады настроения - от нервного возбуждения до полной апатии. У детей могут возникнуть немотивированные капризы, плаксивость и легкое недомогание. Для людей с хроническими заболеваниями основная забота - иметь при себе назначенные врачом лекарства и внимательно соблюдать график их приема. Обострений и осложнений болезней не предвидится, контролируйте показания артериального давления, принимайте лекарства для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, витамины.

Вечером, в 18 часов ожидаются хаотические сдвиги в магнитном поле Земли - возмущения магнитного поля станут заметнее, сила колебаний прогнозируется специалистами на уровне 2-3 баллов. Средней силы магнитная буря вызовет заметное смещение силовых линий магнитного поля Земли. Это опасно для землян с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением. Вечером 28 апреля гипертоникам и гипотоникам специалисты советуют погулять перед сном, сделать ножную ванну, попить успокоительные травяные чаи. Следующая сильнейшая магнитная буря силой 5 баллов ожидается только 4 мая. З мая вечером, ближе к полуночи на Землю обрушатся языки солнечного ветра. Известно, что человек в принципе приспосабливается к изменениям в магнитном поле планеты, поэтому можно в относительно спокойные дни укрепить организм и нервную систему.

Что поможет человеку успешно противостоять магнитной буре:

1.Здоровый образ жизни - отказ от алкоголя и табака, соблюдение режима дня и питания.
2.Закаливание организма - контрастный душ, обливания ног и тела, прогулки в лесу, легкая гимнастика, йога и дыхательная гимнастика.
3.Укрепление нервной системы - самоанализ, аутотренинг, сдержанность, позитивный настрой, самоконтроль, правильно организованный досуг и правильно выбранное окружение.
4.Внимательное отношение к коллегам и членам семьи - возможно среди них есть метеопаты, не следует обострять отношения и провоцировать агрессию и истерику.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:

Марина Ивановна, 47 лет:
- Болят кости в ногах и суставы, сложно подниматься по лестнице на 4 этаж. Бывают головокружения и головные боли. Трудности с дыханием, особенно если душно и жарко.
Александра Павловна, 67 лет:
- Давление растет, болит сердце. Самое плохое - тревожность и нервное напряжение, порой не могу уснуть.
Владимир Иосифович, 59 лет:
- Сплю, сонливость и апатия. Усталость с утра, даже если ничего серьезного за день не сделал - к вечер разбит и совсем нет сил. Иду в душ, становится легче. Пью горячий чай, и обливаю ноги холодной водой - помогает взбодриться.

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