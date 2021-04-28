Прививку во время шопинга можно поставить в Москве. Узнайте, где
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Прививку во время шопинга можно поставить в Москве. Узнайте, где

8:10:054/28/2021Фото: flickr
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Для того, чтобы получить дозу вакцины потребуется не меньше 40 мин, из которых 10-15 мин проходит медосмотр перед прививкой, сама прививка и 30 мин на наблюдение за реакцией.

В Москве от коронавируса прививают в торговых центрах всех желающих
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Москве возобновилась работа мобильных групп, проводящих вакцинацию от коронавируса в пяти торговых центрах. Кроме того, с 29 апреля добавилось еще четыре адреса, где любой желающий может получить прививку.

Теперь выездные группы работают в ТРЦ «Саларис», ТРЦ «Калейдоскоп», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Город», ТЦ «Л-153». С 29 апреля начнется вакцинация в «Ашан Алтуфьево», «Атак Шоссе Энтузиастов», ТРК «Европолис» и «Леруа Мерлен» в «Косино».

Для того, чтобы получить дозу вакцины потребуется не меньше 40 мин, из которых 10-15 мин проходит медосмотр перед прививкой, сама прививка и 30 мин на наблюдение за реакцией на произведенную манипуляцию.

Для проведения второй прививки на месте врач договаривается с пациентом о месте и времени введения второго компонента. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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