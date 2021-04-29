Астронавт Майкл Коллинз умер. Он первым прилетел на Луну

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
В США умер астронавт Майкл Коллинз. Он принимал участие в первой экспедиции корабля "Аполлон-11" на Луну в 1969 году. Мужчине было 90 лет и он ушел из жизни из-за рака. Об этом написала его семья в Twitter.
- Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи, - написали родные астронавта.
Напомним, спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. В этом участвовали два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третьим членом экипажа был Майкл Коллинз, который находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.