Астронавт Майкл Коллинз умер. Он первым прилетел на Луну
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29.04
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Астронавт Майкл Коллинз умер. Он первым прилетел на Луну

8:32:094/29/2021Фото: bbc.co.uk
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Мужчине было 90 лет и он ушел из жизни из-за рака. Об этом написала его семья в Twitter.

Он ушел из жизни в возрасте 90 лет
Он ушел из жизни в возрасте 90 лет
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В США умер астронавт Майкл Коллинз. Он принимал участие в первой экспедиции корабля "Аполлон-11" на Луну в 1969 году. Мужчине было 90 лет и он ушел из жизни из-за рака. Об этом написала его семья в Twitter.

- Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи, - написали родные астронавта.

Напомним, спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. В этом участвовали два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третьим членом экипажа был Майкл Коллинз, который находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.

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смертьумерастронавт
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