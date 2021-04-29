Глава ГИБДД Новосибирской области Андрей Маерчук скончался от коронавируса

В Новосибирске скончался руководитель управления ГИБДД РФ по Новосибирской области Андрей Маерчук. Сообщается, что сибиряк умер в больнице после 2-х недель после заражения коронавирусом. О смерти Андрей Николаевича стало известно сегодня, 29 апреля. Как сообщают местные СМИ, руководитель ГИБДД умер из-за осложнений коронавируса.
Биография
Андрей Николаевич Маерчук родился в 1971 году в городе Красноярске. В 1994 году окончил Сибирский технологический институт по специальности «Машины и оборудование». На службу в органы внутренних дел он пришел в 1994 году. Карьеру начал в отделе ГАИ Красноярска в должности инспектора дорожного надзора. В 2001 году Маерчука назначили командиром взвода ДПС, в 2002 году — начальником отделения ГИБДД Свердловского района.
С 2005 года работал на руководящих должностях в ГИБДД по Красноярску. В 2008 году был назначен на должность начальника ОГИБДД УВД по городу Красноярску. С апреля 2012 года — заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю. Должность начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области занимал с 2019 года. Он сменил Сергея Штельмаха, которого отправили в отставку осенью 2018 года.