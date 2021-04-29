Глава ГИБДД Новосибирской области Андрей Маерчук скончался от коронавируса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Глава ГИБДД Новосибирской области Андрей Маерчук скончался от коронавируса

12:30:094/29/2021Фото: ГИБДД по НСО
0

Он умер на больничной койке 29 апреля из-за осложнений во время болезни.

Первые симптомы заболевания COVID-19 у Маерчука появились около двух недель назад
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Астронавт Майкл Коллинз умер. Он первым прилетел на Луну

Астронавт Майкл Коллинз умер. Он первым прилетел на ЛунуКладбищенскую дорогу привести в порядок до 11 мая на Радоницу-2021 велел мэр Бердска ШестернинЕщё 789 новости


В Новосибирске скончался руководитель управления ГИБДД РФ по Новосибирской области Андрей Маерчук. Сообщается, что сибиряк умер в больнице после 2-х недель после заражения коронавирусом. О смерти Андрей Николаевича стало известно сегодня, 29 апреля. Как сообщают местные СМИ, руководитель ГИБДД умер из-за осложнений коронавируса.

Биография

Андрей Николаевич Маерчук родился в 1971 году в городе Красноярске. В 1994 году окончил Сибирский технологический институт по специальности «Машины и оборудование». На службу в органы внутренних дел он пришел в 1994 году. Карьеру начал в отделе ГАИ Красноярска в должности инспектора дорожного надзора. В 2001 году Маерчука назначили командиром взвода ДПС, в 2002 году — начальником отделения ГИБДД Свердловского района.

С 2005 года работал на руководящих должностях в ГИБДД по Красноярску. В 2008 году был назначен на должность начальника ОГИБДД УВД по городу Красноярску. С апреля 2012 года — заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю. Должность начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области занимал с 2019 года. Он сменил Сергея Штельмаха, которого отправили в отставку осенью 2018 года.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
смертьначальник гибддкоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Глава ГИБДД Новосибирской области Андрей Маерчук скончался от коронавируса
    12:30:09 4/29/2021
    Глава ГИБДД Новосибирской области Андрей Маерчук скончался от коронавируса
    БердскГрафик работы почты России на майские праздники-2021 в Бердске и Новосибирске
    12:04:36 4/29/2021
    График работы почты России на майские праздники-2021 в Бердске и Новосибирске
    БердскКровавая красная луна 28 апреля взошла над Бердском. Смотрите фото
    11:32:40 4/29/2021
    Кровавая красная луна 28 апреля взошла над Бердском. Смотрите фото
    В СИЗО отправил суд пьяницу без прав, который сбил насмерть 10-летнюю девочку под Новосибирском
    11:22:54 4/29/2021
    В СИЗО отправил суд пьяницу без прав, который сбил насмерть 10-летнюю девочку под Новосибирском
    БердскГрафик работы Сбербанка с 1 по 10 на майские праздники-2021
    11:21:07 4/29/2021
    График работы Сбербанка с 1 по 10 на майские праздники-2021
    БердскЧто известно о пропавшем 2 недели назад 58-летнем егере Сергее Чумаке из Бердска после шторма на реке Мильтюш. Подробности инцидента
    11:06:45 4/29/2021
    Что известно о пропавшем 2 недели назад 58-летнем егере Сергее Чумаке из Бердска после шторма на реке Мильтюш. Подробности инцидента
    БердскМэр Бердска продлил путь двух маршруток: Дачникам сократили 300 м от остановки "Юбилейный" до понтонного моста через Гуменку
    11:02:30 4/29/2021
    Мэр Бердска продлил путь двух маршруток: Дачникам сократили 300 м от остановки "Юбилейный" до понтонного моста через Гуменку
    БердскХорошие новости для Бердска от магазина русской кухни «Добрянка»!
    10:51:30 4/29/2021
    Хорошие новости для Бердска от магазина русской кухни «Добрянка»!
    Экс-участница «Тату» Юлия Волкова стала кандидатом в Госдуму от «Единой России»
    10:30:28 4/29/2021
    Экс-участница «Тату» Юлия Волкова стала кандидатом в Госдуму от «Единой России»
    Бердск"Чем мы хуже Новосибирска": Жители Бердска требуют салют и парад Победы на 9 Мая
    10:22:01 4/29/2021
    "Чем мы хуже Новосибирска": Жители Бердска требуют салют и парад Победы на 9 Мая