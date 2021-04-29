Детей засосет в глину у ТЦ «Орбита» в Бердске: Родители жалуются на опасный пустырь после прокладки водопровода
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Детей засосет в глину у ТЦ «Орбита» в Бердске: Родители жалуются на опасный пустырь после прокладки водопровода

1:44:334/29/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Подрядчик, проложивший водопровод вдоль ул. Космической, обещал привести в порядок территорию, когда просохнет земля. Это не пешеходная зона и игровой площадки там нет, пояснили в мэрии.

Пустырь между двумя микрорайонами в Бердске местные жители считают опасным


На месте прокладки водопровода вдоль ул. Космической у ТЦ «Орбита» в апреле 2021 года образовался опасный пустырь. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, сейчас на большом пространстве лежат кучи мусора и глины, земля «ходит ходуном».
- Как бы детей не засосало, - беспокоятся жители микрорайона Космического. - Огромный пустырь привлекает детей, хоть там и нет детской площадки. Но и ограждений никаких нет.

Напомним, что с ноября 2020 года там прокладывали водопровод. Два подрядчика зарывали в землю 250 метров трубы взамен старой за 22 млн рублей, которые выделил Бердску губернатор Травников. Это место печально известно в городе частыми коммунальными авариями.

Например, летом 2019 года здесь прорвало канализационный коллектор — город объявил чрезвычайную ситуацию, когда фекальные стоки начали выходить наружу и образовался огромный провал. Он угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. На состояние коммуникаций в том месте, как рассказали в мэрии, влияют близкое расположение грунтовых вод, которые разрушают трубы.

Сейчас и канализационные сети, и водопровод функционируют в нормальном режиме. Но у бердчан остались вопросы по участку, который имеет неприглядный вид. По словам вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, в скором времени территорию благоустроят.

- Земля подсыхает. Подрядчик, который делал водовод, ждет, чтобы приступить к восстановлению благоустройства. Все идет по плану, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 29 апреля Захаров.

Он отметил, что огораживать территорию не имеет смысла, поскольку это не пешеходная зона и площадка для прогулок.
- Я там был. Там есть участки с подтоплением. Грунт влажный. Ждем, когда подсохнет, - уточнил замглавы города.

Впрочем, опасения родителей имеют под собой основания. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», меньшей мере два случая с провалившимися в коммунальные ямы детей произошли в Бердске в апреле.

17 апреля в микрорайоне Южном Бердска поступила информация от родителей 12-летнего мальчика о том, что на пересечении улиц Возрождения и Купца Горохова ребенок провалился в яму с глиной по пояс. Самостоятельно выбраться не мог. Спасатели при помощи шанцевого инструмента извлекли ребенка и передали его родным.

Ранее произошел инцидент с 5-летним мальчиком в разрытом коммунальщиками дворе у дома №18 по ул. Вокзальной в Бердске. По словам местных жителей, ребенок провалился, его засосало, он ногу повредил, но смог выбраться из ямы. В этом случае мальчик зашел за ограждения, которое установил Комбинат бытовых слуг, устранявший дефект на сетях.

Кучи глины и мусора тянутся на несколько сот метров
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