Расстрелянной в казанской школе учительнице было всего 26 лет. Она вышла в коридор и получила пулю
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Расстрелянной в казанской школе учительнице было всего 26 лет. Она вышла в коридор и получила пулю

8:34:195/11/2021Фото: Инстаграм
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Эльвира Игнатьева преподавала английский язык. У своего убийцы она не вела уроки, так как пришла работать в школу после вуза в год, когда стрелок ее закончил.

Погибшей в казанской школе учительнице было всего 26 лет

Погибшей 11 мая в казанской гимназии  №175 учительнице  Эльвире Игнатьевой было всего 26 лет. Она вела английский язык у пятого класса, сообщают СМИ. В школе она работала 4 года. И пришла на работу после вуза в тот год, когда подозреваемый стрелок Ильназ Галявиев выпустился и поступил в колледж.

В нее попала пуля, когда она вышли из класса в коридор.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по последним данным число жертв трагедии в казанской школе достигло девяти. Кроме семи детей, как рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов, погибло двое взрослых - молодой педагог и сотрудница из числа обслуживающего персонала.

"Курьер. Среда. Бердск" ранее сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. А глава республики пообещал выплатить им по 1 млн рублей. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Задержанный стрелок на первом допросе заявил, что на страшное преступление его толкнула ненависть ко всем. Хотя в колледже, откуда его отчислили в апреле 2021 года за неуспеваемость, его характеризуют как спокойного и уважительного.

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