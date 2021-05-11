Расстрелянной в казанской школе учительнице было всего 26 лет. Она вышла в коридор и получила пулю

Погибшей 11 мая в казанской гимназии №175 учительнице Эльвире Игнатьевой было всего 26 лет. Она вела английский язык у пятого класса, сообщают СМИ. В школе она работала 4 года. И пришла на работу после вуза в тот год, когда подозреваемый стрелок Ильназ Галявиев выпустился и поступил в колледж.
В нее попала пуля, когда она вышли из класса в коридор.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по последним данным число жертв трагедии в казанской школе достигло девяти. Кроме семи детей, как рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов, погибло двое взрослых - молодой педагог и сотрудница из числа обслуживающего персонала.
"Курьер. Среда. Бердск" ранее сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. А глава республики пообещал выплатить им по 1 млн рублей. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.
Задержанный стрелок на первом допросе заявил, что на страшное преступление его толкнула ненависть ко всем. Хотя в колледже, откуда его отчислили в апреле 2021 года за неуспеваемость, его характеризуют как спокойного и уважительного.