Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске на 7 июня 2021
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Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске на 7 июня 2021

9:45:586/8/2021Фото: pixabay
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В образовательных организациях города найдено 2 заболевших обучающихся, один воспитанник детского сада и один сотрудник детсада. Из-за этого на карантин по COVID-19 закрыты одна группа детсада и 2 класса.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Коронавирус не прекращается
Сюжет: Вторая волна COVID-19
Число заразившихся коронавирусом за сутки в России превышает показатель в 9000 третий день подряд на 7 июня

Число заразившихся коронавирусом за сутки в России превышает показатель в 9000 третий день подряд на 7 июняШколы Бердска закрывают классы на карантин из-за коронавируса. Данные на 7 июня 2021Ещё 1669 новости

Стало известно число заболевших коронавирусом в Бердске. Как сообщает оперативный штаб, на 8 июня в городе под медицинским наблюдением находятся 134 жителя города. За прошедшие сутки в Бердске взято всего 40 тестов на новый вирус.

За все время пандемии выздоровевших и выписанных 1 727 бердчан. На сегодняшний день выявлено 3 новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1778 случаев коронавирусной инфекции с 2020 года.

Сообщается, что в образовательных организациях Бердска найдено 2 заболевших обучающихся, один воспитанник детского сада и один сотрудник детсада. Из-за этого на карантин по COVID-19 закрыты одна группа детсада и 2 класса.

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