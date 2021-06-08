Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске на 7 июня 2021

Стало известно число заболевших коронавирусом в Бердске. Как сообщает оперативный штаб, на 8 июня в городе под медицинским наблюдением находятся 134 жителя города. За прошедшие сутки в Бердске взято всего 40 тестов на новый вирус.
За все время пандемии выздоровевших и выписанных 1 727 бердчан. На сегодняшний день выявлено 3 новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1778 случаев коронавирусной инфекции с 2020 года.
Сообщается, что в образовательных организациях Бердска найдено 2 заболевших обучающихся, один воспитанник детского сада и один сотрудник детсада. Из-за этого на карантин по COVID-19 закрыты одна группа детсада и 2 класса.