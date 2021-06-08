Коронавирус убил пять пациентов в Новосибирской области за сутки на 8 июня
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Коронавирус убил пять пациентов в Новосибирской области за сутки на 8 июня

2:06:506/8/2021Фото: pixabay
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В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 8 новосибирцев.

Коронавирус набирает оборот
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В Новосибирской области выявлено 43 986 случаев коронавируса за все время пандемии, а выздоровело - 39 795 пациентов, сообщает оперштаб. При этом за сутки на 8 июня зараженных найдено 78 человека, выписанных по выздоровлению чуть больше - 84 сибиряка.

К сожалению, коронавирус отнял жизни еще пяти пациентов. За последние сутки по причине болезни скончались двое мужчин в возрасте 66 лет и женщины в возрасте 56, 73 и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 918 человек.

Отмечается, что в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 672 пациента, в том числе 30 детей.

В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 8 новосибирцев.

Всего в Новосибирской области сделан 1 660 774 теста на коронавирус.

Стоит отметить, что за последние 24 часа с ОРВИ за медпомощью обратились 704 жителя Новосибирской области.

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