Коронавирус убил пять пациентов в Новосибирской области за сутки на 8 июня

В Новосибирской области выявлено 43 986 случаев коронавируса за все время пандемии, а выздоровело - 39 795 пациентов, сообщает оперштаб. При этом за сутки на 8 июня зараженных найдено 78 человека, выписанных по выздоровлению чуть больше - 84 сибиряка.
К сожалению, коронавирус отнял жизни еще пяти пациентов. За последние сутки по причине болезни скончались двое мужчин в возрасте 66 лет и женщины в возрасте 56, 73 и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 918 человек.
Отмечается, что в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 672 пациента, в том числе 30 детей.
В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 8 новосибирцев.
Всего в Новосибирской области сделан 1 660 774 теста на коронавирус.
Стоит отметить, что за последние 24 часа с ОРВИ за медпомощью обратились 704 жителя Новосибирской области.