Ситуация стабильная, но рост есть: Сколько пациентов лечатся от коронавируса в "красной зоне" ковидного госпиталя Бердска, стало известно

7 июня на собрании в администрации города главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская рассказала о неутешительных темпах роста заболеваемости. За последние сутки в городе выявлено 2 новых заболевших, еще 210 анализов на коронавирус было отправлено в лабораторию сегодня. Всего за время пандемии в Бердске взяли более 33 тысяч тестов, но COVID-положительных среди них всего 1775.
По состоянию на 7 июня в ковидном госпитале находится 50 человек, из них 28 находятся в «красной зоне». Количество пациентов, по словам Аллы Дробинской, увеличилось в 2 раза. Еще 57 жителей проходят лечение на дому и не ложатся в больницы.
- Про третью волну сейчас никто не может сказать точно, есть она или нет, - рассказала 8 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» главврач БЦГБ Алла Дробинская. - В ковидном госпитале сейчас стабильная ситуация: у нас есть 60 коек, занято из них обычно 48-50. Помощь не нужна, Бердск справляется, - заявила главврач.
Также в Бердске проводится вакцинация: действует 4 пункта, из которых один мобильный. По данным федерального реестра 10 187 человек уже вакцинировано, и самой популярной вакциной для бердчан стал «Спутник-V» - ей вакцинировалось больше 9 тысяч человек.