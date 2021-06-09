Ситуация стабильная, но рост есть: Сколько пациентов лечатся от коронавируса в "красной зоне" ковидного госпиталя Бердска, стало известно
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Ситуация стабильная, но рост есть: Сколько пациентов лечатся от коронавируса в "красной зоне" ковидного госпиталя Бердска, стало известно

9:40:516/9/2021,Алиса ЕршоваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Ситуация в городе стабильная, помощь от области городу не нужна, считает главврач ЦГБ Алла Дробинская.

В ковидном госпитале стабильная ситуация, уверяет главрач БЦГБ Алла Дробинская
В ковидном госпитале стабильная ситуация, уверяет главрач БЦГБ Алла Дробинская
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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7 июня на собрании в администрации города главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская рассказала о неутешительных темпах роста заболеваемости. За последние сутки в городе выявлено 2 новых заболевших, еще 210 анализов на коронавирус было отправлено в лабораторию сегодня. Всего за время пандемии в Бердске взяли более 33 тысяч тестов, но COVID-положительных среди них всего 1775.

По состоянию на 7 июня в ковидном госпитале находится 50 человек, из них 28 находятся в «красной зоне». Количество пациентов, по словам Аллы Дробинской, увеличилось в 2 раза. Еще 57 жителей проходят лечение на дому и не ложатся в больницы.

- Про третью волну сейчас никто не может сказать точно, есть она или нет, - рассказала 8 июня редакции «Курьер. Среда. Бердск» главврач БЦГБ Алла Дробинская. - В ковидном госпитале сейчас стабильная ситуация: у нас есть 60 коек, занято из них обычно 48-50. Помощь не нужна, Бердск справляется, - заявила главврач.

Также в Бердске проводится вакцинация: действует 4 пункта, из которых один мобильный. По данным федерального реестра 10 187 человек уже вакцинировано, и самой популярной вакциной для бердчан стал «Спутник-V» - ей вакцинировалось больше 9 тысяч человек.

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