Известная актриса Либуше Шафранкова умерла. Она снялась в фильме "Три орешка для Золушки"
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Известная актриса Либуше Шафранкова умерла. Она снялась в фильме "Три орешка для Золушки"

10:22:456/10/2021Фото: Соболезнуем
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Исполнительница главной роли долгие годы боролась с раком легких .

Шафранкова скончалась в возрасте 68 лет
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Вчера, 9 июня, стало известно, что скончалась известная чешская актриса театра и кино Либуше Шафранкова. Она умерла в возрасте 68 лет. Об этом в СМИ сообщил сын актрисы Йозеф Абрам. Также сообщается, что в последние несколько лет Шафранкова боролась с раком легких. Но, к сожалению, точной информации о причинах ее смерти пока нет.

Напомним, актриса родилась в 1953 году, 7 июня. Окончила местное театральное училище. Играла на сцене пражского театра «Драматический клуб».

Впервые снялась в кино в семнадцатилетнем возрасте, когда сыграла Барунку в двухсерийной телеадаптации повести «Бабушка» чешской писательницы Божены Немцовой. Наибольшую известность актриса получила после съемок фильма «Три орешка для Золушки». Картина вышла в 1973 году, 19-летняя Шафранкова снялась в главной роли. Тогда Шафранкову узнал и полюбил весь Советский Союз.

Напомним, что в 2019 году скончался режиссер фильма «Три орешка для Золушки» Вацлав Ворличек. Ему было 88 лет.

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