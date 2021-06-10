Прививку от коронавируса внесли в национальный календарь вакцинации России
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Прививку от коронавируса внесли в национальный календарь вакцинации России

4:23:426/10/2021Фото: pixabay
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Вакцинацию можно будет пройти в тех учреждениях, которые работают по ОМС.

Прививку от коронавируса можно сделать по ОМС
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вчера, 9 июня, Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому прививку от коронавируса можно получить в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Изменения внесут в федеральный закон закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Кроме того, вакцинацию от коронавируса внесут в календарь профилактических прививок и национальный календарь по эпидемическим показаниям. Прививки будут делать в тех медучреждениях, которые участвую в программе ОМС. Также депутаты внесли поправки в закон, согласно которым вакцинация будет проводиться с медучреждениях независимо от правовой формы. А обеспечивать такие учреждения препаратами будет государство.

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