Прививку от коронавируса внесли в национальный календарь вакцинации России

Вчера, 9 июня, Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому прививку от коронавируса можно получить в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Изменения внесут в федеральный закон закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
Кроме того, вакцинацию от коронавируса внесут в календарь профилактических прививок и национальный календарь по эпидемическим показаниям. Прививки будут делать в тех медучреждениях, которые участвую в программе ОМС. Также депутаты внесли поправки в закон, согласно которым вакцинация будет проводиться с медучреждениях независимо от правовой формы. А обеспечивать такие учреждения препаратами будет государство.