Можно ли онкологическим больным ставить прививку от коронавируса, ответ ученых

С первых дней пандемии COVID-19 возникали вопросы о том, как будут жить люди, проходящие активное лечение рака, если они заразятся SARS-CoV-2. Беспокойство в значительной степени было связано с влиянием рака и его лечения на иммунную систему. Теперь, когда вакцины против COVID-19 широко доступны, озабоченность сместилась в сторону безопасности и эффективности вакцинации этой потенциально уязвимой группы населения. Исследование, опубликованное 5 июня в журнале Cancer Cell, направлено на то, чтобы развеять эти опасения, пишет medicalxpress.com.
В обзоре 200 пациентов с широким спектром диагнозов рака исследователи из Montefiore Health System и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе, штат Нью-Йорк, обнаружили, что после полной вакцинации у 94% пациентов в целом наблюдалась сероконверсия, которая была определена с помощью наличие антител к спайковому белку SARS-CoV-2. Частота ответа была очень высокой среди пациентов с солидными опухолями и была ниже у людей с некоторыми видами рака крови, но даже у большинства этих пациентов развился иммунный ответ.
«Исследования, проведенные на ранней стадии пандемии, показали, что у онкологических больных, зараженных COVID-19, более высокие показатели заболеваемости и смертности по сравнению с населением в целом», - говорит старший соавтор Амит Верма, директор отделения гемато-онкологии в Монтефиоре и профессор. доктора медицины и развития и молекулярной биологии Эйнштейна, а также заместителя директора по трансляционным наукам Онкологического центра Альберта Эйнштейна. «Нам действительно нужны усилия, чтобы защитить этих уязвимых пациентов от инфекции. Это исследование должно помочь людям почувствовать уверенность в том, что эти вакцины работают очень хорошо, даже у тех, кто получает химиотерапию или иммунотерапию».
«Это исследование подтверждает, что пациентам нет необходимости ждать вакцинации, пока они не закончат курс химиотерапии или иммунотерапии», - говорит старший соавтор Балаш Халмос, директор многопрофильной программы торакальной онкологии в Монтефиоре, профессор медицины в Колледже Альберта Эйнштейна. Медицина и член Онкологического центра Альберта Эйнштейна (AECC). «Побочные эффекты от вакцинации, наблюдаемые в этих группах населения, были не намного хуже, чем в других группах. Ни одному пациенту не пришлось обращаться в отделение неотложной помощи или госпитализировать из-за побочных эффектов от вакцин».
Это исследование было крупнейшим в своем роде, в котором изучалась частота сероконверсии у онкологических больных, которые были полностью вакцинированы. Предыдущие исследования изучали гораздо меньшие группы населения или анализировали уровни антител только после первой дозы двухдозовой вакцины.
В сывороточных тестах для определения уровня IgG после вакцинации исследователи обнаружили, что среди пациентов с солидными опухолями у 98% наблюдалась сероконверсия. Среди пациентов с гематологическим раком частота сероконверсии составила 85%.
Пациенты, получавшие одни виды лечения, чувствовали себя хуже, чем другие. У тех, кто получал терапию рака крови, убивающую В-клетки (такую как терапия ритуксимабом или CAR T), уровень сероконверсии составлял 70%. Для тех, кому недавно была сделана трансплантация костного мозга или стволовых клеток, этот показатель составил 74%. Но эти показатели все равно были намного выше, чем ожидалось, говорят исследователи.
«Хотя те, кто получал лечение, влияющее на В-клетки, не работали так же хорошо, пациенты с раком крови, который влияет на миелоидные клетки, а не на лимфоидные клетки, имели довольно хороший ответ в отношении серопозитивности», - говорит первый автор Аста Таккар, гематологический специалист Монтефиоре. «Сюда входят люди с острым миелоидным лейкозом и миелодиспластическим синдромом».
Исследователи говорят, что одна из причин, по которой их данные так важны, заключается в том, что они включают пациентов, у которых был широкий спектр видов рака и которые проходили ряд различных курсов лечения. «Сами пациенты также были разными и представляли пациентов, которых мы лечим в Бронксе», - говорит Халмос. «Около одной трети были черными, а 40% - латиноамериканцами».
«Вакцинация среди этих групп населения была ниже, хотя эти группы больше всего пострадали от пандемии», - заключает Верма. «Важно подчеркнуть, насколько хорошо эти группы пациентов справились с вакцинами».