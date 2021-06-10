Можно ли онкологическим больным ставить прививку от коронавируса, ответ ученых
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли онкологическим больным ставить прививку от коронавируса, ответ ученых

10:12:156/10/2021Фото: pixabay.com
0

Исследования, проведенные на ранней стадии пандемии, показали, что у онкологических больных, зараженных COVID-19, более высокие показатели заболеваемости и смертности по сравнению с населением в целом.

Исследование подтверждает безопасность и эффективность вакцинации против COVID-19 у онкологических людей
Сюжет: Онкология
Новое исследование: есть диета, которая помогает избежать рака молочной железы

Новое исследование: есть диета, которая помогает избежать рака молочной железыПравильный выбор противозачаточного средства спасет от рака грудиЕщё 351 новости

С первых дней пандемии COVID-19 возникали вопросы о том, как будут жить люди, проходящие активное лечение рака, если они заразятся SARS-CoV-2. Беспокойство в значительной степени было связано с влиянием рака и его лечения на иммунную систему. Теперь, когда вакцины против COVID-19 широко доступны, озабоченность сместилась в сторону безопасности и эффективности вакцинации этой потенциально уязвимой группы населения. Исследование, опубликованное 5 июня в журнале Cancer Cell, направлено на то, чтобы развеять эти опасения, пишет medicalxpress.com.

В обзоре 200 пациентов с широким спектром диагнозов рака исследователи из Montefiore Health System и Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе, штат Нью-Йорк, обнаружили, что после полной вакцинации у 94% пациентов в целом наблюдалась сероконверсия, которая была определена с помощью наличие антител к спайковому белку SARS-CoV-2. Частота ответа была очень высокой среди пациентов с солидными опухолями и была ниже у людей с некоторыми видами рака крови, но даже у большинства этих пациентов развился иммунный ответ.

«Исследования, проведенные на ранней стадии пандемии, показали, что у онкологических больных, зараженных COVID-19, более высокие показатели заболеваемости и смертности по сравнению с населением в целом», - говорит старший соавтор Амит Верма, директор отделения гемато-онкологии в Монтефиоре и профессор. доктора медицины и развития и молекулярной биологии Эйнштейна, а также заместителя директора по трансляционным наукам Онкологического центра Альберта Эйнштейна. «Нам действительно нужны усилия, чтобы защитить этих уязвимых пациентов от инфекции. Это исследование должно помочь людям почувствовать уверенность в том, что эти вакцины работают очень хорошо, даже у тех, кто получает химиотерапию или иммунотерапию».

«Это исследование подтверждает, что пациентам нет необходимости ждать вакцинации, пока они не закончат курс химиотерапии или иммунотерапии», - говорит старший соавтор Балаш Халмос, директор многопрофильной программы торакальной онкологии в Монтефиоре, профессор медицины в Колледже Альберта Эйнштейна. Медицина и член Онкологического центра Альберта Эйнштейна (AECC). «Побочные эффекты от вакцинации, наблюдаемые в этих группах населения, были не намного хуже, чем в других группах. Ни одному пациенту не пришлось обращаться в отделение неотложной помощи или госпитализировать из-за побочных эффектов от вакцин».

Это исследование было крупнейшим в своем роде, в котором изучалась частота сероконверсии у онкологических больных, которые были полностью вакцинированы. Предыдущие исследования изучали гораздо меньшие группы населения или анализировали уровни антител только после первой дозы двухдозовой вакцины.

В сывороточных тестах для определения уровня IgG после вакцинации исследователи обнаружили, что среди пациентов с солидными опухолями у 98% наблюдалась сероконверсия. Среди пациентов с гематологическим раком частота сероконверсии составила 85%.

Пациенты, получавшие одни виды лечения, чувствовали себя хуже, чем другие. У тех, кто получал терапию рака крови, убивающую В-клетки (такую ​​как терапия ритуксимабом или CAR T), уровень сероконверсии составлял 70%. Для тех, кому недавно была сделана трансплантация костного мозга или стволовых клеток, этот показатель составил 74%. Но эти показатели все равно были намного выше, чем ожидалось, говорят исследователи.

«Хотя те, кто получал лечение, влияющее на В-клетки, не работали так же хорошо, пациенты с раком крови, который влияет на миелоидные клетки, а не на лимфоидные клетки, имели довольно хороший ответ в отношении серопозитивности», - говорит первый автор Аста Таккар, гематологический специалист Монтефиоре. «Сюда входят люди с острым миелоидным лейкозом и миелодиспластическим синдромом».

Исследователи говорят, что одна из причин, по которой их данные так важны, заключается в том, что они включают пациентов, у которых был широкий спектр видов рака и которые проходили ряд различных курсов лечения. «Сами пациенты также были разными и представляли пациентов, которых мы лечим в Бронксе», - говорит Халмос. «Около одной трети были черными, а 40% - латиноамериканцами».

«Вакцинация среди этих групп населения была ниже, хотя эти группы больше всего пострадали от пандемии», - заключает Верма. «Важно подчеркнуть, насколько хорошо эти группы пациентов справились с вакцинами».

Её обожал весь СССР: умерла актриса из «Три орешка для Золушки»
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Это коснется привитых «Спутником V»: что их может ожидать
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Её обожал весь СССР: умерла актриса из «Три орешка для Золушки»
Это коснется привитых «Спутником V»: что их может ожидать
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
онкологияпандемиякоронавирусCOVID-19 вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы ставили прививку?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли онкологическим больным ставить прививку от коронавируса, ответ ученых
    10:12:15 6/10/2021
    Можно ли онкологическим больным ставить прививку от коронавируса, ответ ученых
    Реконструкция «Лужников»: обновили и построили 22 объекта
    10:07:51 6/10/2021
    Реконструкция «Лужников»: обновили и построили 22 объекта
    Быстрая неотложная помощь при инфарктах и ​​инсультах спасет вам жизнь
    10:05:26 6/10/2021
    Быстрая неотложная помощь при инфарктах и ​​инсультах спасет вам жизнь
    Российским туристам агентства задолжали 44 млрд рублей: 1,3 млн человек не могут отдохнуть по оплаченным турам
    9:53:21 6/10/2021
    Российским туристам агентства задолжали 44 млрд рублей: 1,3 млн человек не могут отдохнуть по оплаченным турам
    Жертва скопинского маньяка пришла на Первый канал в шоу «Модный приговор»
    9:41:40 6/10/2021
    Жертва скопинского маньяка пришла на Первый канал в шоу «Модный приговор»
    БердскШок: Свеклу по 158 рублей за килограмм продают в супермаркете Бердска, как манго из Таиланда
    9:29:13 6/10/2021
    Шок: Свеклу по 158 рублей за килограмм продают в супермаркете Бердска, как манго из Таиланда
    Семик-2021: 17 июня празднуется Троица умерших, почему в этот день хоронят русалок
    9:20:15 6/10/2021
    Семик-2021: 17 июня празднуется Троица умерших, почему в этот день хоронят русалок
    Когда люди смогут телепортироваться и проходить сквозь стены, рассказал патриарх Кирилл
    9:02:31 6/10/2021
    Когда люди смогут телепортироваться и проходить сквозь стены, рассказал патриарх Кирилл
    Скорость электросамокатов ограничил мэр Новосибирска: Где нельзя кататься
    8:47:59 6/10/2021
    Скорость электросамокатов ограничил мэр Новосибирска: Где нельзя кататься
    Беглого Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Киев
    8:20:22 6/10/2021
    Беглого Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Киев