Магнитная буря 11 июня 2021: Как за пять дней до сильнейшего магнитного шторма изменить жизнь метеопатам
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Магнитная буря 11 июня 2021: Как за пять дней до сильнейшего магнитного шторма изменить жизнь метеопатам

5:45:286/11/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Смертность в мире от инфаркта и ишемической болезни сердца составляет ежегодно 7 млн человек, от инсульта -5 млн человек. Магнитные бури очень сильно увеличивают риски возникновения инфарктов и инсультов.

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Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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11 июня 2021 года не оправдался прогноз о магнитных бурях в магнитном поле Земли. Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца уточнила расписание магнитных бурь на июнь. Ближайшая мощная “качка” в магнитосфере Земли прогнозируется 16 июня. 11 июня, в пятницу, возмущений в магнитном поле нашей планеты не будет, сила колебаний силовых характеристик с 3 часов утра до 18 часов вечера будет равна 1, а с 18 часов до полуночи появятся небольшие возмущения в магнитном поле Земли, сила которых равна 2 балла. Для метеопатов 11 июня 2021 года - благоприятный день для любых дел, включая физическую активность.

До 16 июня метеозависимым людям необходимо пересмотреть свой образ жизни в пользу здорового, ведь именно здоровый образ жизни продлевает и делает более комфортной нашу жизнь. Человек каждый день несет на своих плечах груз проблем в личной жизни, на работе, мы живем в вечном стрессовом состоянии, питаемся чем придется, мало двигаемся, дышим пыльным загазованным воздухом, нас окружают электромагнитные поля, шум.

Смертность в мире от инфаркта и ишемической болезни сердца составляет ежегодно 7 млн человек, от инсульта -5 млн человек. Магнитные бури очень сильно увеличивают риски возникновения инфарктов и инсультов. Чтобы сохранить свое здоровье, нужно вести здоровый образ жизни. Мы не можем отменить магнитные бури и солнечную активность, человеку под силу изменить свою жизнь.

В организме человека всё взаимосвязано. Вредные привычки, неподвижный образ жизни приводят к осложнениям в пищеварении, что влияет на настроение и внешний вид, дальше страдает нервная система и психика, появляются болезни сердечно-сосудистой системы - организм начинает саморазрушаться при малейших ударах внешних сил.

Чем же полезно движение? Ведь недаром говорят: в движении - жизнь.
1. Укрепление костей и снижение риска переломов;
2. Снижение уровня стресса;
3. Укрепление нервной системы, улучшение настроения;
4. Улучшение памяти, улучшение мозгового кровообращения;
5. Стабилизация массы тела, отсутствие ожирения;
6. Снижение вероятности сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии;
7. Укрепление психики, повышение самооценки и укрепление уверенности в своих силах.

Доказано, что простая ходьба значительно улучшает самочувствие человека. Легко и нормализовать сон. Это силы организма человека. Спать нужно не меньше 8 часов и ложиться спать до полуночи. Откажитесь от вредных привычек, если вам сложно, хотя бы ограничьте количество сигарет. От алкоголя умнее всего отказаться раз и навсегда.

Что касается питания, то лучше всего придерживаться двух законов:
1. Сколько получил энергии - столько и израсходовал. Лишний вес - избыточное питание, приводит к гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарному диабету, атеросклерозу.
2. Питание должно быть разнообразным и давать организму необходимое количество белков, жиров и углеводов, минеральных веществ.

При выполнении правил здорового образа жизни никакие магнитные бури не смогут навредить организм человека.
Что чувствуют метеозависимые люди в период магнитной бури в магнитном поле Земли?
Светлана Ивановна, 48 лет:
- Пропадает сон, бессоница, не сплю, ворочаюсь долго. Постоянно чувствую себя уставшей и изможденной. Много пью воды, иногда дышать трудно, воздуха не хватает.
Ирина Павловна, 54 года:
- Болит сердце и сильно кружится голова. Падает давление, всё плывет перед глазами. Просыпаюсь утром больная, нет сил совсем. Постоянно хочу спать.
Ольга Сергеевна, 51 год:
- Скачет давление, болят суставы. Сильно болит голова. Трудно ходить, утром медленно хожу, только часа через два восстанавливаюсь.

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