Симптомы коронавируса изменились, обнаружили ученые: Зараза действует по-другому
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Симптомы коронавируса изменились, обнаружили ученые: Зараза действует по-другому

9:56:146/13/2021Фото: Nso.ru
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Люди с набором новых симптомов, должны обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Ученые заявили об изменении основных симптомов коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Проведенное учеными из Королевского колледжа Лондона исследования показало, что сейчас наиболее распространенными симптомами при COVID-19 стали головная боль, насморк и боль в горле стали , сообщает  со ссылкой на исследование,

Как сообщает Mirror, исследователи отслеживают симптомы людей, заразившихся коронавирусом, по всему миру. И сейчас ученые полагают, что вирус «действует по-другому».

Национальная служба здравоохранения Великобритании по-прежнему включает высокую температуру, кашель, потерю обоняния и вкуса в число основных симптомов заболевания коронавирусом. Однако ученые из Королевского колледжа в Лондоне считают, что новый «вариант Дельта» мог изменить эти признаки.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что «индийский вариант» SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду. По его словам, люди с набором новых симптомов, должны обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — заявил ученый.

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