Курбан-байрам 2021: главные запреты в питании у мусульман и что можно кушать
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Курбан-байрам 2021: главные запреты в питании у мусульман и что можно кушать

9:20:076/14/2021Фото: pxhere
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Ограничений в питании нет - есть можно все, что угодно. Главное требование - в день праздника до получения мяса жертвенного животного ничего не есть.

мясо, баранина
Жертвенное мясо хранить нельзя
Сюжет: Обряды мусульман
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Самый главный мусульманский праздник - Курбан-байрам - будет отмечаться 20 июля в 2021 году. Дата празднования из года в год меняется, поскольку исчисление праздничных дат в исламе идет по лунному календарю.

Этот день называют еще Праздником жертвоприношения, поскольку принесение жертвы Всевышнему сегодня является одной из главных обязанностей мусульман.

К этому обряду мусульмане приступают сразу после праздничной молитвы в мечети. Есть до окончания молитвы запрещено, а первое, что можно съесть - мясо жертвенного животного.

Для жертвы выбирается молодое и здоровое домашнее животное. Это могут быть коза, баран или корова, возрастом от 6 месяцев до года.

Все мясо разделывается на три равных части. Одна часть оставляется себе, вторая дарится родственникам, третья идет на благотворительность. Хранить жертвенное мясо нельзя - его нужно съесть за три дня, пока длится празднование Курбан-байрама.

Ограничений в питании нет - есть можно все, что угодно. Главное требование - в день праздника до получения мяса жертвенного животного ничего не есть.

Есть и определенные традиции по очередности съедания жертвенного мяса. В первый день едят потроха животного, во второй день горячие супы из ног и голов, в третий день - непосредственно мясо. Жарится шашлык, оно тушится, варится, готовится плов и другие блюда.

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