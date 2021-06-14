Курбан-байрам 2021: главные запреты в питании у мусульман и что можно кушать

Самый главный мусульманский праздник - Курбан-байрам - будет отмечаться 20 июля в 2021 году. Дата празднования из года в год меняется, поскольку исчисление праздничных дат в исламе идет по лунному календарю.
Этот день называют еще Праздником жертвоприношения, поскольку принесение жертвы Всевышнему сегодня является одной из главных обязанностей мусульман.
К этому обряду мусульмане приступают сразу после праздничной молитвы в мечети. Есть до окончания молитвы запрещено, а первое, что можно съесть - мясо жертвенного животного.
Для жертвы выбирается молодое и здоровое домашнее животное. Это могут быть коза, баран или корова, возрастом от 6 месяцев до года.
Все мясо разделывается на три равных части. Одна часть оставляется себе, вторая дарится родственникам, третья идет на благотворительность. Хранить жертвенное мясо нельзя - его нужно съесть за три дня, пока длится празднование Курбан-байрама.
Ограничений в питании нет - есть можно все, что угодно. Главное требование - в день праздника до получения мяса жертвенного животного ничего не есть.
Есть и определенные традиции по очередности съедания жертвенного мяса. В первый день едят потроха животного, во второй день горячие супы из ног и голов, в третий день - непосредственно мясо. Жарится шашлык, оно тушится, варится, готовится плов и другие блюда.