Морг в Бердске закрывается с 15 июня 2021. Куда увезут жертв криминальной смерти?
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Морг в Бердске закрывается с 15 июня 2021. Куда увезут жертв криминальной смерти?

10:31:356/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отделение не будет работать некоторое время.

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Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Бердске вновь закрылось отделение Новосибирского областного бюро СМЭ. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 14 июня, сотрудники морга ушли в отпуск. Также отмечается, что морг будет закрыт до 29 июня 2021 года.

Если же в Бердске произойдет смерть криминального характера или на улице, то тело увезут в Новосибирск, на ул. Немировича-Данченко, 134. Это касается и прохождения судебно-медицинской экспертизы - побои снимать придется в Новосибирске. Стоит отметить, что умерших в стенах ЦГБ Бердска или дома увезут в патологоанатомическое отделение горбольницы.

Напомним, 1 июня, ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» прокомментировало "Курьер. Среда. Бердск" информацию о том, что трупы в бердском судебно-медицинском морге некуда складывать. Им не хватает места.

Тогда сообщалось, что в Бердском городском отделении судебно-медицинской экспертизы ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» установлено и эксплуатируется медицинское холодильное оборудование 1995 года выпуска, рассчитанное на 4 места. Данное холодильное оборудование для хранения тел умерших проходит ежегодное техническое обслуживание, в настоящее время находится в полностью рабочем состоянии.

При этом с 1 мая по 31 мая было исследовано всего 42 тела умерших. Количество проведенных исследований посуточно за данный период составляет от 0 до 4.В том числе, в течение 14 дней мая текущего года в Бердском отделении ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» было проведено 0 исследований в сутки, в течение 2 дней мая текущего года – по 1 исследованию в сутки, в течение 9 дней мая текущего года – по 2 исследования в сутки, в течение 2 дней мая текущего года – по 3 исследования в сутки, в течение 4 дней мая текущего года – по 4 исследования в сутки. Таким образом, с учетом количества поступающих в Бердское отделение тел умерших, мощность медицинского холодильного оборудования является достаточной для обеспечения работы Бердского отделения ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ».

- После проведения исследования тела умерших выдаются родственникам для захоронения. В 2021 году обращений граждан по поводу наличия признаков разложения тел в Бердском отделении ГБУЗ НСО «НОКБСМЭ» в ГБУЗ НСО «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» не поступало», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тела лежат вне холодильника. А летом они быстрее разлагаются и начинают пахнуть. Кроме того, не всегда родственники умерших быстро забирают тела.

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