"Онкология в Бердске хуже коронавируса": Единственный врач Олег Шпомер принимает более 40 больных раком за один день в ЦГБ

Человеку, когда он болеет, очень нужна помощь врача. Особенно, если болезнь серьезная и требуется сложное лечение. В онкологии, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо сдать большое количество анализов, пройти обследование, иногда не один раз. Нужно, чтобы врач имел время посмотреть результаты анализов, подумать, какой курс лечения будет оптимальным, морально поддержать больного.
В Бердске сегодня, 18 июня 2021 года, работает один врач-онколог Олег Шпомер. В городе, население которого больше 100 тысяч человек.
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришли сообщения от бердчан:
- Приходите на 4 этаж поликлиники ЦГБ, 420 кабинет. Воочию все увидите, это не описать. Уже были на 2 этаже в 209 кабинете у заведующего. Обещал прислать в помощь медсестер. Но все без изменений. В нашем городе принимает только один доктор онколог Шпомер Олег Александрович. Спасибо ему, что еще принимает! С каждым часом очередь только увеличивается. Скоро займёт весь 4 этаж. Нет медсестер. Врач Лаптев на больничном, медсестра тоже. Страдают онкобольные, которые не могут получить направления на анализы или в областной онкодиспансер. Люди сидят в очереди до 6 часов.
Заведующий поликлиникой №1 Сергей Крапивников соглашается, что ситуация непростая.
- Врач-онколог Артем Лаптев на больничном, пока до 24 июня. Сегодня Олег Александрович уже принял 14 человек, прием у него до 17 часов. Вчера он принимал с обеда, до вечера принял всех. Конечно, у нас укомплектованность кадрами составляет на сегодня 34%. Надо нам как минимум 4 врача-онколога, чтобы работать нормально. Но врачей нет. С понедельника будет работать 4 медсестры с доктором Шпомером, чтобы его максимально разгрузить с выпиской направлений на анализы и обследования. Все проблемы с направлениями на лечение в областной онкодиспансер мы решаем сразу. Но много и первичных больных и тех, кто после лечения. Нужны врачи-онкологи Бердску, - прокомментировал большую очередь в кабинет онколога Сергей Валерьевич.
На 4 этаже поликлиники №1 перед кабинетом врача-онколога толпа. Люди пришли по предварительной записи.
- У меня запись на 8:40, сейчас 11:25, я ещё не зашла,- говорит девушка.
- Вы знаете, сколько людей ушло? Я сижу уже три часа, и ещё столько же просижу. Многие после химиотерапии, некоторые просто не имеют сил сидеть по 6 часов, прилечь надо, здоровья-то нет, уходят люди домой без лечения, умирать уходят, - говорит возмущенно пациентка.
- Зато у нас самая лучшая в области медицина. Рядом Новосибирск, там всё есть — и врачи, и лекарства. Присоедините нас уже к Новосибирску, если у нас ничего у самих нет,- предлагает другая дама.
- В Искитиме на удивление сделали онкоцентр, там и обследование, и аппаратура, и врачи. Всё есть. Почему в большом Бердске нет врача? Да это же непростой врач, а онколог. С онкологией аптека не поможет, голова нужна. Нужно платить зарплату нормальную, чтобы врач работал, не убегал в частные клиники. При такой нагрузке какая у него тут зарплата? Снизить нагрузку не выходит, больных много, онкология в Бердске страшнее коронавируса. Мы все не знаем, пока самих не коснется, - говорит с горечью ожидающий приема врача пенсионер.
- Говорят, что Артем Евгеньевич совсем уволился. Принимать столько сложных больных, перевязки, анализы, работы тут не присядешь, такие нервы. Будет в платной сидеть, там десять человек примет, а деньги те же. Только кто нас, бедных, лечить будет? А богатые уверены, что на всю жизнь хватит денег? Сколько платный прием у онколога? А, не дай бог, если операция? Куда все побежим?- спрашивает женщина в очереди.
Заведующий поликлиникой Сергей Крапивников сказал «Курьер. Среда. Бердск», что Артем Лаптев заявления об увольнении не писал.
- Я не знаю, не думаю, что он увольняется. Мы воспитаны так, что бросить работу свою вряд ли можем. Работаем, - объяснил Сергей Валерьевич.
Поговорить с врачом-онкологом Олегом Шпомером на работе невозможно. Он настолько занят, его ждут так много людей со своей болью, что стыдно отвлекать доктора. Вместе с ним работают медицинские сестры. В этот момент пришла на помощь ещё одна медсестра. Пациенты с ней здороваются:
- Вы опять к нам на помощь?
- Да, - улыбается молодая медсестра, - примем всех, не волнуйтесь.
20 июня 2021 года в России отмечается день медицинского работника. Сегодня в очереди я спросила, будем поздравлять с праздником врачей ЦГБ Бердска? В адрес Олега Шпомера и Артема Лаптева, всех медицинских сестер, работающих с врачами-онкологами, благодарные бердчане сказали много хороших слов, желали здоровья и благополучия.
- Мы понимаем, что врач не виноват, что такая очередь на прием. Он остался один, принимает, не сбежал, стоит на линии фронта. Только до каких пор он один-то будет? - спросил пожилой бердчанин.