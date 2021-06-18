Заявление на пособие в 5 650 рублей на детей с 8 до 16 лет на Госуслугах. Новости за 13 дней до выплаты

Большинство родителей в России замерли в ожидании. Речь идет о назначении нового пособия на детей с 8 до 16 лет. Напомним, весной 2021 года глава государства Владимир Путин заявил о новом виде поддержки семей с детьми.
Выплату в размере 5 650 рублей исключительно для неполных семей обещали начать выплачивать уже с 1 июля 2021 года. До первого финансового транша осталось ровно 13 дней.
При этом деньги полагаются и тем детям. Которым еще не исполнилось 17 лет. Размер пособия будет зависеть от прожиточного минимума на ребенка в каждом регионе. Например, в Новосибирской области ПМ на ребенка в 2021 году составляет 12729,0 рубля . Половина равна 6 364 рублей. При назначении выплаты учтут доходы семьи, при это деньги получит родитель, на которого оформлены алименты или единственный родитель, если второй числится умершим, без вести пропавшим или если он и вовсе не вписан в свидетельство о рождении ребенка.
Оформить заявление на выплату для неполных семей можно будет на портале госуслуг, дистанционно.
На сегодняшний день, 18 июня 2021, форма заявление на выплату пособия на детей от 8 до 16 лет включительно пока что не появилась.
Стоит отметить, что в августе 2021 года также планируется выплата в размере 10 000 рублей. Деньги получат школьники России и даже те, кто пойдет в первый класс в 2021 году. Возраст выплаты - от 6 до 16 лет включительно.