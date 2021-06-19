Грозит ли вакцинация от коронавируса бесплодием, ответил профессор Гинцбург
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Грозит ли вакцинация от коронавируса бесплодием, ответил профессор Гинцбург

9:00:446/19/2021Фото: Википедии
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"Компонент I" и "Компонент II" в составе вакцины "Спутник V" сделан на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, которые появились в человеческой популяции очень давно, отметил ученый.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Александр Гинцбург оценил риск бесплодия после прививки от коронавируса вакциной "Спутник V". По его словам, вакцинация не грозит бесплодием в будущем, поскольку препарат сделан на основе аденовируса. А с ним, как заявил профессор, человечество живет очень давно, заявил РИА Новости

"Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния", - цитирует РИА Новости директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Компонент I" и "Компонент II" в составе вакцины "Спутник V" сделан на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, которые появились в человеческой популяции очень давно, отметил ученый.

"За это время, как мы знаем, человечество размножилось до 7,5 миллиардов. Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ. Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? Ни разу ни в каких медицинских протоколах этого обнаружено не было", - рассказал Гинцбург.

Кроме "Спутника V"  в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (центр им. Чумакова РАН). В начале мая зарегистрирована четвертая российская вакцина - "Спутник Лайт".

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