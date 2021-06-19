Кому нельзя прививаться от коронавируса, ответили в Роспотребнадзоре
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Кому нельзя прививаться от коронавируса, ответили в Роспотребнадзоре

2:02:136/19/2021Фото: Pixabay
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Эксперты пояснили, кому запрещено делать прививку, а кому ее следует ставить с осторожностью.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России наблюдается подъем волны коронавируса, в стране выросло число заразившихся, а в Москве побит рекорд заболеваемости за всю историю пандемии. В связи с этим в некоторых регионах принято решение о частичной обязательной вакцинации групп населения, по работе связанных с большим количеством людей.

В Москве, Подмосковье, на Сахалине и в Кемеровской области решено привить 60% работников здравоохранения, образования, соцзащиты, торговли, транспорта и других организаций. По словам мэра Новосибирска вероятно, придется привить и чиновников мэрии города.

В настоящее время для вакцинации населения используются отечественные препараты, которые схожи по противопоказаниям, но имеют некоторые различия. Все вакцины от коронавируса запрещены для применения беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям до 18 лет. Нельзя ставить прививку при наличии аллергии на компоненты препарата - сообщили в Роспотребнадзоре.

Пациенты с заболеваниями эндокринной системы, хроническими болезнями почек и печени, кровеносной системы, онкологией, эпилепсией, острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения, аутоиммунными заболеваниями могут привиться «Спутником V», но с осторожностью. «Спутник Лайт» имеет те же ограничения, но его нельзя использовать для лиц, старше 60 лет. «ЭпиВакКорона» противопоказана тем же пациентам, что и предыдущие вакцины, но ее можно применять при сахарном диабете второго типа, различных иммунодефицитах и после перенесенного инсульта, и только по рекомендации врача. «КовиВак» не применяется людям старше 60 лет и при осложнениях после вакцинации от других заболеваний.

Вакцинация населения России поможет справиться с коронавирусом только тогда, когда сформируется коллективный иммунитет, а для этого нужно привить не менее 60% взрослого населения страны.

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