Новые пособия выплатят россиянам с 1 июля 2021 года

С июля некоторые категории россиян будут получать новые соцвыплаты, причем, переводить их будут только на карты Мир.
Так, с 1 июля, пособия будут получать неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Сумма составит половину прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Получить деньги смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.
Также с 1 июля начнут платить пособия беременным женщинам со сроком беременности от 6 до 12 недель. Но при условии что они встали на учет на ранних сроках беременности. Сумма также составит 50% от прожиточного минимума. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен быть больше величины прожиточного минимума на душу населения в их регионе. В среднем по стране это 6 351 рубль. Выплаты будут осуществлять ПФР. Большинство сведений будут проверяться автоматически.
Отметим, что с 1 июля все социальные выплаты будут перечислять только на карты МИР. Причем, это касается и пенсий, и пособий, и компенсаций. Отметим, что новые правила не касаются тех граждан, которым приносят пенсии на дом или перечисляют на сберкнижки.