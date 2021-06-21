Новые пособия выплатят россиянам с 1 июля 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новые пособия выплатят россиянам с 1 июля 2021 года

12:43:276/21/2021Фото: pixabay
0

Рассказываем, кому они положены и сколько составляют.

Новые соцвыплаты начнут получать с 1 июля
Сюжет: Все пособия Путина
Заявление на пособие в 5 650 рублей на детей с 8 до 16 лет на Госуслугах. Новости за 13 дней до выплаты

Заявление на пособие в 5 650 рублей на детей с 8 до 16 лет на Госуслугах. Новости за 13 дней до выплатыКогда придут выплаты от Путина в 10 000 рублей и 5 650 рублей на детей от 8 до 16 лет, рассказали в ПФР и соцзащите БердскаЕщё 531 новости

С июля некоторые категории россиян будут получать новые соцвыплаты, причем, переводить их будут только на карты Мир.

Так, с 1 июля, пособия будут получать неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Сумма составит половину прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Получить деньги смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.

Также с 1 июля начнут платить пособия беременным женщинам со сроком беременности от 6 до 12 недель. Но при условии что они встали на учет на ранних сроках беременности. Сумма также составит 50% от прожиточного минимума. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен быть больше величины прожиточного минимума на душу населения в их регионе. В среднем по стране это 6 351 рубль. Выплаты будут осуществлять ПФР. Большинство сведений будут проверяться автоматически.

Отметим, что с 1 июля все социальные выплаты будут перечислять только на карты МИР. Причем, это касается и пенсий, и пособий, и компенсаций. Отметим, что новые правила не касаются тех граждан, которым приносят пенсии на дом или перечисляют на сберкнижки.

Уварову с трудом можно узнать: что стало с актрисой
Алиса Казьмина простилась со всеми, поблагодарив родителей
Что ожидает людей, привитых «Спутником V»: мнение Минздрава
СМИ: В мире нашли замену российской нефти
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В кого превратилась Уварова: актриса стала неузнаваемой
Раскрыты причины заболевания COVID-19 после вакцинации
Оппозиция предъявила Зеленскому требование по Донбассу
Малышева рассекретила самый лучший способ борьбы с комарами
деньгипособиявыплаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попадаете под новые выплаты?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Новые пособия выплатят россиянам с 1 июля 2021 года
    12:43:27 6/21/2021
    Новые пособия выплатят россиянам с 1 июля 2021 года
    БердскУ переболевших в жесткой форме коронавирусом меньше всего антител: Сенсационные открытия медиков спустя год после пандемии
    12:27:37 6/21/2021
    У переболевших в жесткой форме коронавирусом меньше всего антител: Сенсационные открытия медиков спустя год после пандемии
    Пьяный друг вырезал другу варикоз прямо в квартире во время застолья: Пациент умер в Новосибирске
    12:26:30 6/21/2021
    Пьяный друг вырезал другу варикоз прямо в квартире во время застолья: Пациент умер в Новосибирске
    Почему нельзя работать в саду и огороде 21 июня в Духов день после Троицы?
    12:20:47 6/21/2021
    Почему нельзя работать в саду и огороде 21 июня в Духов день после Троицы?
    Выживший в авиакатастрофе на Кузбассе парашютист рассказал, что произошло
    12:03:17 6/21/2021
    Выживший в авиакатастрофе на Кузбассе парашютист рассказал, что произошло
    БердскФабрике лестниц «Столярыч» требуются монтажники в Бердске
    12:00:31 6/21/2021
    Фабрике лестниц «Столярыч» требуются монтажники в Бердске
    Беременным россиянкам поставят прививку против коронавируса с 28 июня 2021
    11:53:38 6/21/2021
    Беременным россиянкам поставят прививку против коронавируса с 28 июня 2021
    Береза убила женщину на оленьей ферме «Бархатные рога»
    11:34:38 6/21/2021
    Береза убила женщину на оленьей ферме «Бархатные рога»
    Можно ли работать 21 июня на большой церковный праздник Духов день-2021?
    11:20:53 6/21/2021
    Можно ли работать 21 июня на большой церковный праздник Духов день-2021?
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 09.06 по 15.06.2021 в Бердске
    11:16:22 6/21/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 09.06 по 15.06.2021 в Бердске