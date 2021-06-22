Как лекарства от бесплодия увеличивают риск рака груди, новое исследование

Новое исследование показало, что препараты, обычно используемые во время лечения бесплодия для высвобождения яиц, не увеличивают риск развития рака груди.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с King's Fertility проанализировали исследования с участием 1,8 миллиона женщин, проходящих лечение от бесплодия. Эти женщины наблюдались в исследованиях в течение среднего периода 27 лет, и у них не было повышенного риска развития рака груди, пишет medicalxpress.com.
Исследование, опубликованное сегодня в журнале Fertility and Sterility , является крупнейшим на сегодняшний день исследованием, оценивающим, влияют ли широко используемые препараты для лечения бесплодия на риск рака у женщин.
Лечение бесплодия может варьироваться от использования лекарств для ускорения высвобождения яйцеклетки в естественном цикле женщины до более сложного лечения, такого как ЭКО, которое включает стимуляцию цикла яичников пациента, извлечение яйцеклеток из их яичников, оплодотворение их спермой в лаборатории, а затем перенос эмбрион в матку для развития.
Лекарства от бесплодия для стимуляции высвобождения яйцеклеток из яичников использовались для лечения бесплодия с начала 1960-х годов. Лекарства, которые используются для стимуляции яичников, увеличивают выработку гормона эстрогена и могут действовать на клетки груди. Высказывались опасения, что это может превратить клетки в раковые, что привело к неопределенности в отношении потенциального риска лекарств от бесплодия, вызывающих рак груди.
В обзоре были рассмотрены исследования с 1990 по январь 2020 года. В это исследование были включены женщины всех репродуктивных возрастов, под наблюдением которых наблюдались в среднем 27 лет после лечения бесплодия. Исследователи не обнаружили значительного увеличения риска для женщин, подвергшихся лечению, по сравнению с нелеченными женщинами и бесплодными женщинами, не получавшими лечения.
Автор исследования доктор Юсуф Бибиджаун из Королевского колледжа Лондона и King's Fertility сказал: "Лечение бесплодия может быть эмоциональным переживанием. Пациенты часто спрашивают нас, повысит ли прием препаратов, стимулирующих яичники, риск развития рака, в том числе рака груди. важный клинический вопрос, мы провели этот обзор, в котором представлены данные почти 2 миллионов человек ".
Доктор Сеш Сункара, старший автор статьи из Королевского колледжа Лондона и King's Fertility, сказал: «Наше исследование показало, что использование лекарств для стимуляции яичников при лечении бесплодия не подвергает женщин повышенному риску рака груди. Это исследование предоставляет доказательства, необходимые для успокоения женщин и пар, обращающихся за лечением бесплодия ''.
Кэти Линдеманн, защитник интересов пациентов с жизненным опытом лечения бесплодия, говорит, что «большая часть страха, стресса и беспокойства, связанных с лечением бесплодия, коренится в преодолении неопределенности. Это исследование не только дает пациентам душевное спокойствие на эмоциональном уровне, но и позволяет нам принимать более обоснованные решения о рисках и преимуществах лечения на рациональном уровне».
Доктор Котрина Темчинайте, старший менеджер по связям с общественностью в компании «Breast Cancer Now», сказала, что «каждый год около 55 000 британских женщин получают ужасные новости о том, что у них рак груди. Нам срочно нужно узнать больше о том, какие факторы способствуют чьему-либо риску развития этого заболевания. и остановить женщин, умирающих от рака груди ".
«Раньше было неясно, влияют ли препараты , способствующего зачатию риск развития рака молочной железы, и мы принимать звонки на нашу горячую линию от женщин , которые обеспокоены тем, что их груди рак был вызван лечением бесплодия. В то время как этот анализ существующих опубликованных исследований не предусматривает долгожданное подтверждение того, что фертильность лечение вряд ли увеличит риск рака груди , теперь необходимы дальнейшие долгосрочные и подробные исследования для подтверждения этих результатов».