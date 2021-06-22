Как лекарства от бесплодия увеличивают риск рака груди, новое исследование
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Как лекарства от бесплодия увеличивают риск рака груди, новое исследование

10:56:036/22/2021Фото: pixabay.com
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Лекарства от бесплодия для стимуляции высвобождения яйцеклеток из яичников использовались для лечения бесплодия с начала 1960-х годов.

Исследования показывают, что лекарства от бесплодия не увеличивают риск рака груди
Сюжет: Онкология
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Новое исследование показало, что препараты, обычно используемые во время лечения бесплодия для высвобождения яиц, не увеличивают риск развития рака груди.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с King's Fertility проанализировали исследования с участием 1,8 миллиона женщин, проходящих лечение от бесплодия. Эти женщины наблюдались в исследованиях в течение среднего периода 27 лет, и у них не было повышенного риска развития рака груди, пишет medicalxpress.com.

Исследование, опубликованное сегодня в журнале Fertility and Sterility , является крупнейшим на сегодняшний день исследованием, оценивающим, влияют ли широко используемые препараты для лечения бесплодия на риск рака у женщин.

Лечение бесплодия может варьироваться от использования лекарств для ускорения высвобождения яйцеклетки в естественном цикле женщины до более сложного лечения, такого как ЭКО, которое включает стимуляцию цикла яичников пациента, извлечение яйцеклеток из их яичников, оплодотворение их спермой в лаборатории, а затем перенос эмбрион в матку для развития.

Лекарства от бесплодия для стимуляции высвобождения яйцеклеток из яичников использовались для лечения бесплодия с начала 1960-х годов. Лекарства, которые используются для стимуляции яичников, увеличивают выработку гормона эстрогена и могут действовать на клетки груди. Высказывались опасения, что это может превратить клетки в раковые, что привело к неопределенности в отношении потенциального риска лекарств от бесплодия, вызывающих рак груди.

В обзоре были рассмотрены исследования с 1990 по январь 2020 года. В это исследование были включены женщины всех репродуктивных возрастов, под наблюдением которых наблюдались в среднем 27 лет после лечения бесплодия. Исследователи не обнаружили значительного увеличения риска для женщин, подвергшихся лечению, по сравнению с нелеченными женщинами и бесплодными женщинами, не получавшими лечения.

Автор исследования доктор Юсуф Бибиджаун из Королевского колледжа Лондона и King's Fertility сказал: "Лечение бесплодия может быть эмоциональным переживанием. Пациенты часто спрашивают нас, повысит ли прием препаратов, стимулирующих яичники, риск развития рака, в том числе рака груди. важный клинический вопрос, мы провели этот обзор, в котором представлены данные почти 2 миллионов человек ".

Доктор Сеш Сункара, старший автор статьи из Королевского колледжа Лондона и King's Fertility, сказал: «Наше исследование показало, что использование лекарств для стимуляции яичников при лечении бесплодия не подвергает женщин повышенному риску рака груди. Это исследование предоставляет доказательства, необходимые для успокоения женщин и пар, обращающихся за лечением бесплодия ''.

Кэти Линдеманн, защитник интересов пациентов с жизненным опытом лечения бесплодия, говорит, что «большая часть страха, стресса и беспокойства, связанных с лечением бесплодия, коренится в преодолении неопределенности. Это исследование не только дает пациентам душевное спокойствие на эмоциональном уровне, но и позволяет нам принимать более обоснованные решения о рисках и преимуществах лечения на рациональном уровне».

Доктор Котрина Темчинайте, старший менеджер по связям с общественностью в компании «Breast Cancer Now», сказала, что «каждый год около 55 000 британских женщин получают ужасные новости о том, что у них рак груди. Нам срочно нужно узнать больше о том, какие факторы способствуют чьему-либо риску развития этого заболевания. и остановить женщин, умирающих от рака груди ".

«Раньше было неясно, влияют ли препараты , способствующего зачатию риск развития рака молочной железы, и мы принимать звонки на нашу горячую линию от женщин , которые обеспокоены тем, что их груди рак был вызван лечением бесплодия. В то время как этот анализ существующих опубликованных исследований не предусматривает долгожданное подтверждение того, что фертильность лечение вряд ли увеличит риск рака груди , теперь необходимы дальнейшие долгосрочные и подробные исследования для подтверждения этих результатов».

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