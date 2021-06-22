Москалькова назвала "дискриминацией" обязательную вакцинацию от коронавируса
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Москалькова назвала "дискриминацией" обязательную вакцинацию от коронавируса

2:36:476/22/2021Фото: pixabay
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По ее мнению, государство должно найти компромисс с теми, кому нельзя прививаться по состоянию здоровья.

Москалькова считает дискриминацией обязательную вакцинацию
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что получает много обращений из-за того, что люди жалуются на дискриминацию не вакцинированных от коронавируса.

"Я считаю, что такое стимулирование прививки – это нечестная игра, нечестная акция. Конечно, идея сама по себе правильная – оградить общество", - заявила она. По мнению Москальковой, механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают "массовый психоз, боязнь". "Но самое главное – почему дискриминируются те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела – они переболели, или они не могут по медицинским показаниям?" – добавила она.

Москалькова отметила, что медикам и государству нужно найти компромисс с теми, кто по состоянию здоровья не может прививаться.

Отметим, что в некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Произошло это из-за того, что в России начался резкий рост коронавирусных больных.

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