Москалькова назвала "дискриминацией" обязательную вакцинацию от коронавируса

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что получает много обращений из-за того, что люди жалуются на дискриминацию не вакцинированных от коронавируса.
"Я считаю, что такое стимулирование прививки – это нечестная игра, нечестная акция. Конечно, идея сама по себе правильная – оградить общество", - заявила она. По мнению Москальковой, механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают "массовый психоз, боязнь". "Но самое главное – почему дискриминируются те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела – они переболели, или они не могут по медицинским показаниям?" – добавила она.
Москалькова отметила, что медикам и государству нужно найти компромисс с теми, кто по состоянию здоровья не может прививаться.
Отметим, что в некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Произошло это из-за того, что в России начался резкий рост коронавирусных больных.